2-2. Atractivas tablas entre Betis y Nottingham Forest

Sevilla (España) – Un gol del brasileño Antony dos Santos a cinco minutos para el final permitió al Real Betis empatar este miércoles su partido inaugural de la fase liga de la Liga Europa ante un Nottingham Forest que remontó en la primera parte el gol inicial del congoleño Cédrick Bakambu pero que sesteó en la segunda mitad hasta conceder la igualada.

Un pase largo de Valentín Gómez desencadenó la jugada del 1-0, marcado por Bakambu después de estrellar su primer remate en Morato pero perseverar en la segunda jugada, combinar con Antony y revolver en el área para poner un derechazo en la escuadra después de recibir del extremo brasileño.

La reacción de los ingleses, timoratos hasta entonces, fue fulgurante, ya que empataron en la jugada del saque de centro, una larga secuencia de posesión que culminó Igor Jesús en boca de gol tras pase de la muerte de Gibbs-White y se adelantaron cinco minutos después, al cabecear un córner el propio ariete brasileño.

El tramo final de la primera mitad fue un suplicio para los béticos, satisfechos por irse al descanso con una desventaja de un solo gol, puesto que Valentín Gómez tuvo que interponerse cuando Igor Jesús festejaba el triplete con un remate a puerta vacía y Hudson-Odoi estrelló un remate a bocajarro en el palo.

Es posible que el conjunto inglés se sintiese demasiado superior en el intermedio y pecas de conservadurismo en el segundo periodo, quizá pensando que los espacios que iba a dejar el Betis a sus espaldas le iban a permitir lanzar contragolpes con los que sentenciar el resultado.

Pero su sucedió todo lo contrario: los tres cambios que Pellegrini realizó al descanso vigorizaron a los locales, que subieron la intensidad de una premio francamente floja en los primeros 45 minutos y fueron provocando errores cada vez más frecuente en la salida de balón de un rival más acochinado en su área conforme pasaban el tiempo.

Dos pérdidas de Sangaré habían propiciado sendos remates de Antony y Cucho Hernández que bien pudieron suponer el empate, que llegó tras un despeje corto de Milinkovic tras el que el delantero colombiano habilitó a Marc Roca, cuyo centro pasado desde la izquierda embocó Antony con sutileza.

Cundía la sensación en los minutos finales de que el Betis podía aprovechar la escasa aplicación defensiva del Nottingham Forest pero escaseaban ya las fuerzas y ambas escuadras dejaron que el reloj corriese para así repartirse los puntos al término de un encuentro que fue vistoso para el espectador.

– Ficha técnica

2 – Real Betis: Pau López; Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior (Ricardo Rodríguez, min. 46); Altimira (Marc Roca, min. 46), Amrabat; Antony, Lo Celso (Fornals, min. 76), Abde (Riquelme, min. 46); y Bakambu (Cucho Hernández, min. 72).

2 – Nottingham Forest: Sels; Neco Williams, Milenkovic (Boly, min. 93), Morato, Zinchenko; Sangaré (Yates, min. 82), Douglas Luiz (Bakwa, min. 46), Anderson; Gibbs-White, Hudson-Odoi (Ndoye, min. 64) e Igor Jesús (Kalimuendo, min. 64).

Goles: 1-0, min. 15: Bakambu. 1-1, min. 18: Igor Jesús. 1-2, min. 23: Igor Jesús. 2-2, min. 85: Antony.

Árbitro: Sascha Stegemann (Alemania). Amonestó a los locales Natan (min. 45) y Ricardo Rodríguez (min. 75); y a los visitantes Gibbs-White (min. 2) e Igor Jesús (min. 26).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la fase de liguilla de la Liga Europa celebrado en el estadio de La Cartuja ante 57,257 espectadores, de los cuales unos 3,500 eran seguidores ingleses. EFE