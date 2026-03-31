2-2. Agónico empate de Honduras en el debut de Molina como DT

Tegucigalpa/Madrid – Un gol en el último suspiro permitió que la selección de Honduras lograra rescatar un empate de 2-2 ante su similar de Perú en el estreno del español José Francisco Molina como director técnico.

Este martes inició una nueva etapa en la “H” con el debutante español Molina como director técnico ante su similar de Perú en el estadio Ontime Butarque del Leganés.

Rápidamente los peruanos se pusieron en ventaja en el marcador, un centro de Joao Grimaldo en el área para Yoshimar Yotún, que solo dio un pequeño pase para que Jairo Velez definiera de derecha para batir al arquero Edrick Menjívar.

Al minuto 25, los peruanos casi anotan el segundo gol con remate de larga distancia de Yotún que impactó en el poste.

Honduras reaccionó en el minuto 43, con una habiltiacion de Dereck Moncada a Kervin Arriaga, que desde la banda izquierda, mandó un centro al área para que Luis Palma se quitara con complicidad la marca del portero Pedro Gallese y solo empujara el balón al fondo de la portería.

En el minuto 58, la “H” reflejó uno de sus grandes problemas en el balón parado, Velez volvió a marcar con un remate de cabeza tras recibir el balón en un tiro de esquina.

El resto del segundo tiempo, la “H” se adueñó del esférico y empezó a generar ocasiones de gol, pero no lograba concretar en el último pase.

La más clara, fue un centro de Deiby Flores en el área que no pudo rematar Erick Puerto tras el desvío de Gallese.

Sin embargo, en la última jugada del partido, en una serie de rebotes en el área, Darlin Mencia logró rematar de cabeza para emparejar el partido en el minuto 94. AG