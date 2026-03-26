2-2 (4-3). Kovar emerge en los penaltis y los checos jugarán con Dinamarca por el Mundial

Redacción deportes – El portero del PSV Eindhoven Matej Kovar, que tuvo el infortunio de meterse un gol en su propia portería, emergió en la tanda de penaltis, decisiva, y con dos paradas salvó a una República Checa que se impuso así a Irlanda (2-2/4-3) y se enfrentará a Dinamarca el martes por un lugar en el Mundial 2026.

El guardameta, que tuvo actuaciones decisivas ya en el partido, detuvo los tiros de Azaz y Bronwe, los dos últimos tiros y salvó al cuadro checo que tuvo cerca el adiós y que necesitó de la remontada.

Un cabezazo del jugador del Wolverhampton Ladislav Krejci salvó a la República Checa a cuatro minutos del final, cuando anuló los dos goles en contra que se encontró en los primeros minutos, cuando el partido entró en ebullición con rapidez. No encontró el alivio el combinado de Miroslav Koubek hasta el tramo final, cuando consiguió el empate.

Y es que antes de la media hora los checos tenían dos tantos en contra e Irlanda veía más cerca la presencia en un Mundial veinticuatro años después, desde Corea y Japón 2002.

Primero cuando una caída dentro del área de Nathan Michael Collins, en falta, fue sancionada como penalti. Lo vio el VAR y lo transformó Troy Parrott.

El segundo, en el 24, aumentó la fortuna del equipo de Heimir Hallgrimsson. Fue un autogol, en un córner que botó Ryan Manning y que remató en el segundo palo Dara O’Shea, que intentó despejar Vladirmir Coufal y que terminó por meter en su propia meta el portero Matej Kovar.

Pero un minuto después logró acortar distancias el conjunto checo por un agarrón de Ryan Manninbg dentro del área. Penalti. No falló Patrik Schick y puso el 1-2.

El partido se convirtió en un acoso local al once irlandés. Todo pudo pasar. Jayson Molumby pudo hacer el tercero visitante y en la segunda parte Ladislav Krejci tuvo el empate en un córner. Chequia llevaba el peligro a balón parado, en el juego aéreo. Pero no tenía acierto. El equipo de Koubek dejaba espacios, demasiados y Jayson Molumby, primero y Troy Parrott después, pudieron dejar cerrado el choque. MAtej Kovar salvó al combinado checo que encontró el empate en un córner, a cuatro del final.

Lo botó Michal Sadilek y lo aprovechó Ladislav Krejci, en el primer palo. El partido fue a la prórroga y después a los penaltis donde creció Kovar que dio el pase a la final e la repesca al conjunto de Koubek.

Ficha técnica

2 (4) – República Checa: Matej Kovar; Tomas Holes (Stepan Chaloupek, m.46), Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal (Adam Karabec, m.82), Lukas Provod, Vladimir Darida (Tomas Soucek, m.46), David Jurasek (Michal Sadilek, m.82); Patrik Schick, Pavel Sulc (Jan Kliment, m.103) y Tomas Chory (Mojmir Chytil, m.73).

2 (3) – Irlanda: Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Nathan Collins, Dara O’Shea; Seamus Coleman (James Dunne, m.96), Jack Taylor (Robbie Brady, m.68), Jayson Molumby (Sammie Szmodics, m.115 (Harvey Vale, m.121)), Ryan Manning (Alan Browne, m.68); Finn Azaz, Chiedozie Ogbene (Adam Idah, m.96) y Troy Parrott.

Goles: 0-1, m.19: Troy Parrot, de penalti. 0-2, m.24: Matej Kovar, en propia puerta. 1-2, m.27: Patrik Schick, de penalti; 2-2, m.86: Ladislav Krejci.

Penaltis. Parrott (IRL): gol; Krejci (CZE) gol; idah (IRL): gol; Soucek (CZE): gol; Brady (IRL): gol; Chytil (CZE): fallo; Azaz (IRL): falla; Schick (CZE): gol; Browne (IRL): falla; Kliment (CZE): gol

Árbitro: Glenn Nyberg (SWE). Mostró tarjeta amarilla a Jack Taylor y Ryan Manning, de Irlanda y a Robin Hranac de la República Checa.

Incidencias: encuentro de semifinales de la ruta D de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio Fortuna Arena de Praga. JS