2-1. Yildiz salva a la Juve

Roma – El Juventus remontó este sábado ante el Cagliari (2-1) gracias a un doblete salvador del turco Kenan Yildiz, líder indiscutible de una ‘Vecchia Signora’ que no conoce la derrota desde la llegada de Luciano Spalletti al banquillo.

Son ya seis partidos consecutivos sin perder los de una Juve que se mantiene al acecho. Obligada por el gran nivel del Como 1907 a mantenerse fuera de Europa pese a sus victorias, su margen de error es mínimo en la Serie A para no perder esa séptima plaza y seguir cerca de la cabeza de carrera.

Dormirá séptima con 23 puntos, uno menos que el Como con los mismos partidos y dos menos que Nápoles y Milan, que tiene que jugar su duelo. El Roma es líder con 27, también con un partido menos.

Con Yildiz le sale todo mejor al equipo turinés. Porque cuando el Cagliari se adelantó en el marcador en el minuto 26, suya fue la reacción. Al tanto de Sebastiano Esposito, ayudado ligeramente por un toque de Locatelli y por un error grosero en defensa de Kostic, le siguió inmediatamente la respuesta del turco. Ni un minuto pasó entre gol y gol.

No pudo contener el equipo sardo la agresividad de la Juve tras encajar y en la jugada del saque de centro, tras pocos pases, el combinado ‘bianconero’ se plantó en la frontal. Entre la confusión de piernas, de rebotes y balones al aire, apareció Yildiz para batir a Caprile y colocar de nuevo el empate.

No contento con haber moderado la rebeldía del Cagliari en Turín, Yildiz se encargó personalmente de dejar el partido atado antes del descanso. En el primer gol se aprovechó del caos, pero en el segundo finalizó una gran jugada colectiva de los suyos.

Siempre bien ubicado, inteligente para detectar el espacio libre, se movió justo en el momento indicado para dejar hueco a Kalulu, que en su llegada le cedió el balón al corazón del área para que colocara el 2-1 en el minuto 46, justo al ocaso del primer acto.

Restablecido el orden, aunque tocada por la sustitución obligada de Dusan Vlahovic por lesión, la Juve controló el duelo en toda la segunda mitad y amarró tres puntos fundamentales para alargar su buena racha, para mantenerse al acecho de la cabeza de carrera y asentar las bases del fútbol de Luciano Spalletti, invicto desde su llegada al banquillo turinés.

— Ficha técnica:

2 – Juventus: Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (Miretti, m.70), Kostic; Conceicao (Cabal, m.85), Yildiz (Openda, m.85); Vlahovic (David, m.31).

1 – Cagliari: Caprile; Zappa, Luperto, Obert (Idrissi, m.53); Palestra, Adopo (Gaetano, m.81), Deiola, Folorunsho (Kilicsoy, m.81), Liteta (Prati, m.53); Borrelli, Sebastiano Esposito (Felici, m.69).

Goles: 0-1, m.26: Sebastiano Esposito. 1-1, m.27: Yildiz. 2-1, m.46: Yildiz.

Árbitro: Valerio Crezzini. Mostró tarjeta amarilla a Cambiaso (m.83) por parte del Juventus y a Obert (m.39), Folorunsho (m.63), Felici (m.82) y Deiola (m.93), del Cagliari.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Serie A disputado en el Juventus Stadium de Turín. EFE