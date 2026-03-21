2-1. Welbeck aleja al Liverpool de la Champions

Londres – Danny Welbeck, del Brighton & Hove Albion, alejó al Liverpool de los puestos de Champions League gracias a un doblete que certificó la victoria de su equipo y le permitió reivindicarse tras quedar fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección inglesa.

El atacante, que no fue incluido en la lista de 35 jugadores de los ‘Three Lions’, adelantó al Brighton en la primera parte y, aunque Milos Kerkez logró el empate momentáneo para los ‘Reds’, Welbeck decantó la balanza nuevamente para completar un doblete que deja al Liverpool en quinto lugar, a dos puntos de la cuarta plaza pero con un partido más.

El partido, que se retrasó quince minutos por un accidente de tráfico en las inmediaciones del estadio, comenzó con una mala noticia para el Liverpool, que ya contaba con las bajas de Alisson y Mohamed Salah y sufrió la lesión de Hugo Ekitike se lesionó cuando apenas habían transcurrido ocho minutos de encuentro por unas molestias en el muslo izquierdo.

El primero en avisar fue el equipo liderado por Arne Slot, pero el disparo de Dominik Szoboszlai, uno de los mejores jugadores esta temporada, se fue desviado.

Antes de cumplirse los quince minutos, los visitantes iban a encajar un nuevo golpe al recibir el primer tanto del duelo.

Un centro al segundo palo de Ferdi Kadioglu fue aprovechado por el paraguayo Diego Gómez, que puso la pelota en el área pequeña para que Welbeck se impusiera a Ibrahima Konaté y mandara el balón a la red.

El Brighton continuó con la buena dinámica y estuvo a punto de marcar el segundo, pero el cabezazo de Gómez se fue por encima del larguero.

Los de Arne Slot despertaron y comenzaron a dominar más la posesión de balón y gracias al dominio rozaron el empate hasta en dos ocasiones.

En la primera de ellas, Mac Allister se topó con Bart Verbruggen y en la segunda ocasión Szoboszlai mandó una falta rozando el larguero.

A pesar de los errores, los visitantes iban a lograr igualar la contienda gracias a un error garrafal de la zaga. Giorgi Mamardashvili envió un balón largo que Lewis Dunk cedió a su portero erróneamente y Kerkez fue el más listo de la clase para empatar el partido con una sutil vaselina.

Antes del descanso, tanto Welbeck como Jack Hinshewoold pudieron hacer el segundo, mientras que Florian Wirtz tuvo la suya, pero su disparo le salió muy centrado.

Tras la reanudación, el Brighton salió mejor y controló el partido desde los primeros minutos. Mamardashvili tuvo que aparecer de nuevo para atajar un disparo de Kadioglu, y en el córner posterior, Mats Wieffer no estuvo acertdo en el remate.

Los locales siguieron empujaron y pronto consiguieron la recompensa gracias a una jugada colectiva que de nuevo fue culminada por Welbeck, en una acción muy similar a la del primer tanto.

Yankuba Minteh puso un balón al segundo palo que Hinshewoold colocó al área pequeña para que el delantero inglés empujase el balón a la red sin oposición.

El impacto fue duro para los de Arne Slot que no consiguieron reponerse. Al contrario, ya que el Brighton estuvo a punto de conseguir el tercero, pero Mamardashvili salvo a los suyos tras repeler los disparos de Gómez y Minteh.

Desde el gol local, el Liverpool estuvo desaparecido y falto de ideas, lo que provocó que apenas consiguieran poner en peligro la meta rival, y cuando consiguieron llegar, Verbruggen se mostró muy sólido.

El meta neerlandés paró con solvencia los disparos de Curtin Jones y Cody Gakpo, en las únicas ocasiones de los visitantes en la segunda mitad.

Con esta victoria, el Brighton sigue escalando puestos en la clasificación y se sitúa octavo, a seis puntos de un Liverpool que marcha quinto con 49 unidades, mientras que los ‘Reds’ se quedan a dos puntos de los puestos de Liga de Campeones, aunque con un partido más que sus rivales directos.

Ficha técnica:

2 – Brighton: Verbruggen; Wieffer; van Hecke, Dunk, Kadioglu; Milner (Baleba, m.76) Gross; Gómez (Veltman, m.90+1), Hinshelwood (Ayari, m.83), Minteh (Mitoma, m.76); Welbeck (Rutter, m.83).

1 – Liverpool: Mamardashvili; Frimpong (Ngumoha, m.63), Konaté (Chiesa, m.77), van Dijk, Kerkez (Robertson, m.77); Gravenberch; Szoboszlai, Wirz; Mac Allister; Gakpo, Ekitike (Jones, m.8).

Goles: 1-0, m.14: Welbeck; 1-1, m.30: Kerkez; 2-1, m.56: Welbeck.

Árbitro: Darren England. Mostró tarjeta amarilla a Minteh (m.25), Gómez (m.45+5), Welbeck (m.48), Dunk (m.85) y Wieffer (m.90+4) por parte del Brighton y a Konaté (m.45), Frimpong (m.61), Mac Allister (m.68), Szoboszlai (m.79) y Chiesa (m.90) por parte del Liverpool. Además, amonestó a Hurzeler (m.68), técnico del Brighton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Premier League disputado en el Amex Stadium (Brighton). JS