2-1. Victoria se impone en casa al Olancho FC

La Ceiba – El Victoria derrotó este martes 2-1 al Olancho FC en el estadio Municipal Ceibeño en el inicio de la jornada ocho del Torneo de Clausura 2025.

Los Ceibeños supieron aprovechar en el minuto 21, con un preciso centro de Luis Hernández que habilitó al panameño Rolando Blackburn que de pierna izquierda definió para vencer al arquero Harold Fonseca.

Al minuto 51, Hernández volvió a asistir en el área, solo que en esta ocasión al cubano Yaudel Lahera que remató de cabeza para ampliar la diferencia en el marcador.

Los olanchanos descontaron en el minuto 94 con un remate cruzado de derecha de Omar Elvir.

Con el triunfo, el Victoria amplia la diferencia del CD Choloma y del Génesis PN en la lucha por el descenso.

Los siguientes partidos de la jornada 8: Juticalpa FC-Motagua, Olimpia-CD Choloma, Marathón-Génesis PN y Lobos-Platense. AG