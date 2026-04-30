2-1. Un gol de Dorgeles y la actuación de Gómez dan ventaja al Braga

Lisboa – Un gol en el último suspiro del marfileño Mario Dorgeles y la gran exibición del español Víctor Gómez dieron este jueves la ventaja al Braga en las semifinales de la Liga Europa al vencer al Friburgo por 2-1 en el partido de ida.

Impulsado por el dinamismo del uruguayo Rodrigo Zalazar y del español Pau Víctor, el Braga comenzó con una fluidez que le permitió llegar rápidamente con peligro a la portería del Friburgo, y en el minuto 8 se adelantó en el marcador gracias a Demir Tiknaz.

En un cambio de frente, el balón llegó a los pies del exlateral del Espanyol Víctor Gómez, quien a su vez centró para que un ligero desvío del joven centrocampista turco abriera el marcador.

Contra la corriente del partido, el Friburgo empató en el 16′, al aprovechar un choque entre dos defensas ‘bracarenses’ para lanzar un contragolpe por Jan-Niklas Beste, quien luego se lo pasó al italiano Vincente Grifo para que este empujara el balón a la red.

Poco después, el Braga sufrió un nuevo revés con la lesión de su delantero estrella y capitán, el ex del Málaga Ricardo Horta, lo que, sumado al gol encajado, frenó su ímpetu y equilibró la contienda.

En el 45+2′, los de Vicens tuvieron otra oportunidad para irse al descanso con ventaja, pero el portero del Friburgo, Noah Atubolu, detuvo el penalti lanzado por Zalazar. La profundidad de Zalazar y Víctor volvió a ser la apuesta del Braga en la segunda mitad, mientras que el Friburgo intentaba acercarse al área contraria por las bandas, lo que obligó al portero Hornicek a intervenir en algunas ocasiones.

El equipo alemán dominó durante largos minutos, pero el portugués recuperó el control gracias al veterano mediocampista João Moutinho, quien fue uno de los mejores sobre el terreno de juego a sus 39 años.

Cerca del final, el Braga persistió en la búsqueda del gol a través de Moutinho y la velocidad de Víctor Gómez, y en el minuto 92 logró el gol de la victoria.

Moutinho encontró solo al defensa catalán, quien luego se la pasó a Vítor Carvalho, cuyo remate fue interceptado por el portero. En el rebote, Dorgeles -que había entrado en sustitución de Horta- marcó el 2-1 definitivo.

El Braga y el Friburgo, que para llegar a esta fase eliminaron al Betis y al Celta de Vigo, respectivamente, vuelven a verse las caras el próximo 7 de mayo en Alemania para la vuelta.

– Ficha Técnica:

2 – Braga: Hornicek; Carvalho, Oliveira, Lagerbielke, Gómez; Moutinho, Tiknaz, Baptiste; Horta (Dorgeles, min.25), Víctor y Zalazar (Navarro, min.72).

1 – Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki (Höfler, min.81), Grifo (Scherhant, min.81); Matanovic.

Goles: 1-0: Tiknaz, m.8; 1-1: Grifo, min.16; 2-1: Dorgeles, min.92.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Mostró la tarjeta amarilla a Carvalho y Gómez, del Braga, y a Grifo, Lienhart y Makengo, del Friburgo.

Incidencias: Partido de ida de las semifinales de la Liga Europa disputado en el Estadio Municipal de Braga (Portugal) ante 27,161 espectadores. EFE