2-1. Otro gol de Arnau Ortiz, dos fallos atrás y derrota del Atlético

Redacción deportes – Al Atlético de Madrid no le bastó con un nuevo gol a los cinco minutos de Arnau Ortiz, sensación por ahora en la pretemporada del equipo, que cayó en la segunda parte por dos fallos atrás, con un penalti inocente de Jorge Castillo y una mala salida de balón de Rodrigo Mendoza que aprovecharon Bryan Mbeumo y el Manchester United (2-1).

Un derechazo de Hjulmand y un cabezazo de Mendoza, instantes después, ambos contra el palo, acercaron al empate al conjunto de Diego Simeone, que sufrió su primera derrota del verano, mientras recauda rodaje y aguarda al medio equipo que aún le falta: los mundialistas Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Thiago Almada, Marc Pubill, Juan Musso, Nahuel Molina y Álex Baena, más Pablo Barrios y Johnny Cardoso, con molestias, y Kang-in Lee, aún en Corea del Sur.

Arnau Ortiz, entre tanto, sigue el alza. El extremo de 24 años, nacido en Figueres y camino en octubre de los 25, futbolista del Girona hasta 2024, entre cesiones al Penya Deportiva, al Real Murcia, al Eldense y al Cartagena, hasta que terminó en 2024-25 en Polonia, en el Slask Wroclaw, es puro vértigo. Su velocidad, atrevimiento y agilidad son una fuente variada y variable de desequilibrio.

Su capacidad goleadora dispara sus posibilidades. Nadie marcó más tantos que él en ninguno de los 40 equipos de la pasada temporada en Primera RFEF, con 23 goles con el Atlético Madrileño de Fernando Torres, y nadie ha irrumpido con tanta determinación, con tanta ambición, con tantas ganas de ganarse un sitio tan complejo siempre, como él.

Es un futbolista sin miedo. El campo habla por sí solo. No duda, no teme, no siente complejos, siempre tira hacia arriba, sin mirar hacia atrás, vertical y rompedor, ya sea por el extremo zurdo, su sitio natural, o delantero, como le propuso este sábado Simeone. En este nivel, incluso con los matices de la pretemporada, hará bien en tenerlo en cuenta. Nunca ha jugado en máxima categoría española. A ello apunta, aquí o en otro lugar.

Ya marcó en la media hora que jugó el pasado miércoles contra el Getafe, con un gran movimiento de ruptura a la espalda de la defensa. Volvió a hacerlo ante el United con celeridad. Ni siquiera necesitó cinco minutos para darla una ventaja inicial al equipo. De otra forma. En un centro con la derecha cerrado que fue desconcertante para Heaton entre la trayectoria, el salto de Carlos Martín y la peligrosidad incierta de la propia rosca.

A falta aún de más de medio equipo en el Atlético, los trazos fueron iguales al 4-1 al Getafe, en esos sistemas cambiantes de Simeone, de nuevo con Jorge Domínguez, defensa de 16 años, entre lateral y central derecho.

Un 4-4-2, un 5-3-2, un 5-4-1… Todo depende del momento del juego. La foto no es igual casi nunca, ni en ataque ni en defensa, por más que muchas veces sí coincida una estructura de tres centrales en el repliegue que muta de inmediato, en cuanto lo exige cualquier otro movimiento el rival o el propio despliegue del elástico equipo rojiblanco.

El Atlético se impuso en las áreas en el primer tiempo. En la ajena, con el gol de Arnau Ortiz, y en la propia, con una demostración de vigencia de Jan Oblak, ante su decimotercera campaña seguida en el club. Primero con una volea tremenda en diagonal de Luke Shaw, que se quitó de encima entre las dos manos cuando se dirigía hacia su rostro. Parada de reflejos, igual que la pierna derecha con la que repelió un lanzamiento de falta con rebote de Diallo.

Sostuvo el 0-1 al descanso, con algunas preocupaciones como la defensa del balón parado defensivo y el control y el volumen del juego y con otra ocasión de Arnau Ortiz a pase de otro destacado chico de la cantera como Jorge Castillo, que cometió un desliz dentro de su área con el penalti sobre Lacey en el segundo tiempo. Pecado de juventud. Mbeumo engañó a Esquivel, sustituto de Oblak al intermedio, y anotó el 1-1. Minuto 50.

También entraron al campo Giménez, Hjulmand y Mendoza, por Le Normand, Koke y Obed Vargas, respectivamente, para la segunda parte del Atlético.

A la hora de encuentro, a la vez, el once titular ya se había transformado al completo. Surgieron desde el banquillo otros seis chicos de la cantera (Romeo Hueso, Dani Martínez, Arnau Sola, Iker Luque, Sergio Esteban y Javi Boñar) más Thomas Lemar, de vuelta de su cesión al Girona y con un pase perfecto para la siguiente oportunidad de Arnau Solà. La frustró Heaton.

Otra alineación, con un solo cambio entonces aún en el United (Jack Fletcher por Amad Diallo en el descanso), aunque sí hizo más después, antes del 2-1 a favor de los Diablos Rojos. Demasiado demérito del Atlético. El gol señala a Mendoza, por su mala entrega en la salida, falto de precisión y fuerza en el pase, pero también a Esquivel por su despeje apurado contra Mbeumo, que terminó alojado en la portería rojiblanca. La derrota.

– Ficha técnica:

2 – Manchester United: Heaton; Yoro, Maguire (Armer, m. 72), Heaven, Shaw (Amass, m. 72); Andrey Santos (Thwaites, m. 82), Mount; Amad Diallo (Jack Fletcher, m. 46), Lacey (Zirkzee, m. 72), Dorgu (Williams, m. 72); Mbeumo (Joseph Gabriel, m. 82).

1 – Atlético de Madrid: Oblak (Esquivel, m. 46); Domínguez (Romeo Hueso, m. 60), Le Normand (Giménez, m. 46), Hancko (Dani Martínez, m. 60), Ruggeri (Arnau Sola, m. 60); Carlos Martín (Javi Boñar, m. 60), Koke (Hjulmand, m. 46), Vargas (Mendoza, m. 46), Lookman (Lemar, m. 60); Castillo (Iker Luque, m. 60) y Arnau Ortiz (Sergio Esteban, m. 60).

Goles: 0-1, m. 5: Arnau Ortiz. 1-1, m. 53: Mbuemo, de penalti. 2-1, m. 74: Mbeumo.

Árbitro: Adam Laderback (Suecia). Amarilla a Heaven (m. 50), del Manchester United.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Strawberry Arena de Solna (Suecia) ante unos 40.000 espectadores. EFE