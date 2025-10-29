2-1. Mario Hermoso y Dovbyk aguantan el pulso del Nápoles

Roma – El Roma mantuvo este miércoles el ritmo del Nápoles con una victoria ante el Parma (2-1) construida con los goles del español Mario Hermoso y del ucraniano Artem Dovbyk en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

El Roma de Gian Piero Gasperini volvió a ganar. Son ya 7 vitorias en 9 jornadas y apenas 4 goles encajados. Es el equipo menos goleado del campeonato italiano y el segundo en toda Europa, solo superado por el Arsenal. El postrero tanto del australiano Alessandro Circati, en el 86, fue el culpable de la caída a ese segundo puesto.

No pudo el Parma de Carlos Cuesta puntuar en Roma tras el empate que consiguió ante el Como 1907 de Cesc Fàbregas, en el duelo de entrenadores españoles en Italia. Presentó un duelo de nuevo intenso, compacto, pero que no pudo con la insistencia de los ‘giallorossi’, con el liderato en mente.

Desbloqueó el duelo Mario Hermoso con su segundo gol como romanista, el primero en Serie A. Se impuso en el juego aéreo en un saque de esquina ejecutado por el argentino Paulo Dybala y remató cómodo para aprovechar el resbalón del meta japonés Suzuki, que facilitó el tanto.

El segundo, el de la tranquilidad, lo marcó un futbolista necesitado de alegrías para recuperar la confianza perdida. Artem Dovbyk, suplente, entró en el campo en el 73 y 9 minutos después mandó un mensaje a Gasperini. Controló con el muslo y antes de que cayera fusiló a Suzuki para poner el 2-0.

El Roma, que encajó el tanto de Circati en los minutos finales, mantuvo el pulso al Nápoles. Colíder de la Serie A con 21 puntos. EFE