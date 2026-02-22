2-1. El Nápoles vuelve a pinchar

Roma – El Nápoles sumó este domingo su segunda jornada sin ganar al caer derrotado ante el Atalanta (2-1), en un partido en el que empezó por delante en el marcador pero que dejó escapar y que deja su tercera plaza en el aire, a la espera del resultado del Roma.

Después de empatar precisamente ante el Roma, llegó la derrota ante un Atalanta que no para de crecer. Los de Antonio Conte, asfixiados aún por la ausencia de grandes nombres como Anguissa, De Bruyne o McTominay, no pudieron hacer buena la ventaja que Beukema brindó a los 18 minutos de partido. Claudicó en Bérgamo y su tercera plaza está ahora en manos de los romanistas, que podrían dormir por encima de los partenopeos en caso de ganar al Cremonese.

Asistió Miguel Gutiérrez en el tanto napolitano. Botó una falta lateral y colocó el balón en la cabeza de Beukema. Casi bajo los palos remató el central neerlandés. El primero de los tres goles de cabeza que hubo en el partido.

El Nápoles se sintió cómodo. Jugó mejor en la primer mitad. De hecho rozó el segundo tanto en varias ocasiones. Alisson Santos por el carril izquierdo fue un puñal, Vergara por dentro consiguió generar superioridades y Hojlund, incluso provocó un penalti que, a la postre, VAR mediante, no se ejecutó pese a la incredulidad del ariete noruego, convencido de haber sido víctima de una zancadilla punible.

Despertó el Atalanta en la segunda mitad. Se puso manos a la obra el combinado de Raffaele Palladino y obró la remontada, pagando con la misma moneda al Nápoles, además. La ‘Dea’, que pelea por meterse en Liga de Campeones, resucitó con el tanto de cabeza de Mario Pasalic en un saque de esquina a falta de media hora.

Energía suficiente para echar el resto ante un Nápoles debilitado siempre en las segundas mitades, víctima de una corta plantilla por las lesiones. No tiene apenas margen de maniobra Antonio Conte en este sentido. Peleó la ‘Dea’ hasta que en el minuto 81, Lazar Samardzic se elevó en el área para hacer bueno el centro de Bernasconi. Entre los dos suplentes firmaron el gol de la victoria para acabar con un Nápoles que, lejos de pelear por el título, eliminado ya también de Copa y ‘Champions’, empieza a mirar la retaguardia para no perder la plaza de Liga de Campeones. Su tercer puesto está en peligro.

El Atalanta, en cambio, sigue imparable en Italia. Sin perder en campeonato doméstico desde el 28 de diciembre, semifinalista en Copa y ya séptimo, con 45 puntos, los mismos que el Como 1907, uno menos que el Juventus y solo dos menos que el Roma, equipo que marca los puestos ‘Champions’.

La victoria ante el Nápoles, además, brinda un optimismo extra para el partido del miércoles ante el Borussia Dortmund de dieciseisavos de final de ‘Champions’ en el que necesita remontar el 2-0 encajado en Alemania.

— Ficha técnica:

. 2 – Atalanta: Carnesecchi; Scalvini (Djimsiti, m.69), Hien, Kolasinac (Ahanor, m.84); Bellanova (Bernasconi, m.57), de Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (Samardzic, m.46), Zalewski; Krstovic (Scamacca, m.57 ).

. 1 – Nápoles: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesús (Olivera, m.70), Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutiérrez; Alisson Santos (Lukaku, m.85), Antonio Vergara (Giovane, m.70); Hojlund.

Goles: 0-1, m.18: Beukema; 1-1, m.61: Pasalic; 2-1, m.81: Samardzic.

Árbitro: D. Chiffi. Mostró tarjeta amarilla a Zalewski (m.77) por parte del Atalanta; y a Juan Jesus (m.37) por parte del Nápoles.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Serie A, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte). JS