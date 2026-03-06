2-1. El Nápoles celebra el regreso de De Bruyne

Roma – El Nápoles no renuncia todavía a la segunda plaza de la Serie A, objetivo que tiene más cerca gracias a la victoria que consiguió este viernes ante el Torino (2-0) en un partido que significó la vuelta del belga Kevin De Bruyne tras más de cuatro meses apartado por lesión.

Poco a poco, el Nápoles va recuperando forma. En los últimos días se fueron incorporando a la dinámica Politano, Gilmour o Lukaku. Este viernes fue el turno de dos grandes referentes como Anguissa y Kevin De Bruyne. El primero no jugaba desde el 9 de noviembre de 2025. El belga, desde antes. El 25 de octubre se lesionó en su bíceps femoral derecho, hace ya más 4 meses. Falta, aún, los Neres, Di Lorenzo, Lobotka, Rrahmani o McTominay. Se dice pronto.

El combinado de Antonio Conte, eso sí, celebró el regreso de De Bruyne con una gran victoria que le acerca al objetivo de finalizar entre los cuatro primeros para volver a disputar Liga de Campeones e, incluso, le permite soñar con la segunda plaza. Dormirá esta jornada seguro tercero y, antes de que finalice, está a un solo punto de un Milan que se enfrenta al Inter en el derbi de la ciudad norteña de Milán. En caso de derrota ‘rossonera’, el Inter tendrá el ‘Scudetto’ bajo el brazo y la pelea por el segundo puesto se reabrirá.

Sustentó su éxito en dos poco habituales. Fue el brasileño Alisson Santos, recién llegado al combinado partenopeo, autor de un tanto fundamental para el empate ante el Roma, el que abrió el marcador en el Estadio Diego Armando Maradona. Minuto 7, finta en la frontal del área y disparo muy escorado, raso, pegado al palo, que dio ventaja a un Nápoles superior al nuevo Torino de D’Aversa, recién llegado tras la destitución de Marco Baroni.

El segundo fue ya en la segunda mitad del macedonio Eljif Elmas, el primero con la camiseta del Nápoles en esta temporada de su regreso a casa tras un temporada y media en el Leipzig y media, precisamente, ante el Torino. Su pasado turinés no le impidió celebrar por todo lo alto un gol muy especial para él, muy querido en Nápoles, integrante de aquel equipo que levantó un ‘Scudetto’ histórico en 2023.

Entraron De Bruyne y Lukaku para sumarse a la fiesta del Maradona, feliz por ver junto a ellos también a Anguissa, por ver a sus grandes jugadores poco a poco sobre el campo. Ni siquiera el tanto de Casadei en el minuto 87, que reabrió mínimamente el duelo con un remate de cabeza que superó a Milinkovic-Savic, ex del Torino, apagó un ambiente festivo que solo un jugador querido en Nápoles no pudo celebrar: el argentino Giovanni Simeone, ahora jugador del ‘Toro’ pero otrora componente importante del equipo que tocó el cielo en 2023 y que presentó batalla en Liga de Campeones.

— Ficha técnica:

2 – Nápoles: Milinkovic-Savic; Olivera, Buongiorno, Juan Jesús; Politano (Mazzocchi, m.84), Gilmour, Elmas, Spinazzola (Gutiérrez, m.74); Alisson Santos (De Bruyne, m.79), Antonio Vergara (Anguissa, m.46); Hojlund (Lukaku, m.84).

1 – Torino: Paleari; Saúl Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis (Casadei, m.67), Prati (Anjorin, m.78), Vlasic, Obrador (Pedersen, m.57); Zapata (Adams, m.57) y Simeone (Kulenovic, m.67).

Goles: 1-0, m.8: Alisson Santos; 2-0, m.68: Elmas; 2-1, m.87: Casadei.

Árbitro: M. Fabbri. Mostró tarjeta amarilla a Gineitis (m.63), Ismajli (m.65), Lazaro (m.73) por parte del Torino.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur). EFE