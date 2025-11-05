2-1. El Inter esquiva el desastre ante el Kairat

Roma – El Inter de Milán esquivó este miércoles la catástrofe ante el debutante Kairat Almaty (2-1) gracias a los tantos del argentino Lautaro Martínez y del brasileño Carlos Augusto, este último decisivo para evitar el primer tropiezo interista en Liga de Campeones.

Los novatos de la ‘Champions’ rozaron la campanada en San Siro. Con merecimiento, además. Porque fueron capaces de minimizar a uno de los candidatos, fueron capaces de crecer desde la inferioridad total y fueron capaces de competir de tú a tú en una plaza tan mítica como la milanesa.

No es nada fácil hacer lo que hizo el Kairat. Por un momento, su rebeldía puso contra las cuerdas a un equipo que ha sido finalista dos veces en los últimos tres años, el mismo que mantiene el pleno en la presente edición y que no había encajado gol. Hasta que el israelí Ofri Arad quebró la muralla ‘nerazzurra’.

Su tanto, el segundo de su equipo en la máxima competición de clubes, significó el empate. Antes, entre el dominio y los acercamientos constantes de los del rumano Cristian Chivu, apareció el de siempre para encaminar la victoria. El capitán. Lautaro sumó su cuarto gol en cuatro partidos de competición. El decimotercero en trece partidos desde que comenzó la pasada edición. Números tremendos que agigantan su leyenda en la parte interista de Milán.

No fue bonito, pero representó a la perfección lo que es este jugador. El ‘Toro’ demostró el porqué de su apodo. Pelea en el corazón del área. Poderío físico. Potencia y clarividencia para, entre una maraña de jugadores, encontrar el hueco del 1-0.

El dominio del Inter, aunque palpable, no fue efectivo. Porque el Kairat, con muy poco, hizo daño. Satpaev fue el primero en avisar con un zapatazo que se estrelló en el larguero. Y nada más comenzar la segunda mitad, aprovechando un momento de confusión en un saque de esquina, Arad remató solo para superar a Sommer y hacer soñar a los kazajos.

Duró algo más de diez minutos la alegría asiática en San Siro. Mucho más de lo esperado. Quizá menos de lo merecido. Pero cuando Chivu agitó el avispero con los cambios, llegó el tanto definitivo. Tuvo que ser un defensa como Carlos Augusto el que desbloqueara la agónica situación. Su zurdazo desde fuera del área, raso y pegado al palo izquierdo de Anarbekov, puso sentido común en un enfrentamiento que pudo terminar en campanada.

El Inter solventó la papeleta. Lautaro y Carlos Augusto opacaron el gran partido del Kairat. Pleno de victorias para los ‘nerazzurri’. Aunque terminaron el duelo con el primer gol encajado. Los octavos de final, más cerca. El Kairat, con un solo punto, se mantiene fuera de los puestos de ‘play-off’. Pero con una actuación para el recuerdo en San Siro.

— Ficha técnica:

2 – Inter de Milán: Sommer; Bisseck (Akanji, m.80), De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (Sucic, m.63), Barella (Calhanoglu, m.71), Zielinski, Dimarco; Pio Esposito (Thuram, m.71) y Lautaro (Bonny, m.46).

1 – Kairat Almaty: Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Satpayev, Ofri Arad, Kasabulat (Sadybekov, m.76), Gromyko (Tapalov, m.46); Jorginho (Zaria, m.76), Edmilson.

Goles: 1-0, m.45: Lautaro; 1-1, m.55: Arad; 2-1, m,67: Carlos Augusto

Árbitro: Branco Godinho (Portugal). Mostró tarjeta amarilla a Barella (m.58) por parte del Inter de Milán y a Jorginho (m.6) por parte del Kairat Almaty.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán. EFE