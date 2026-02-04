2-1. El Inter, a semis con la ‘Unidad B’

Roma – El Inter de Milán certificó este miércoles su acceso a las semifinales de la Copa Italia al batir por 2-1 al Torino en un duelo en el que dio descanso a sus titulares pensando en el ‘Scudetto’.

Sin Lautaro, sin Bastoni, sin Dimarco, sin Zielinski, sin Akanji y sin los lesionados Barella, Calhanoglu y Dumfries. Sin sus grande estrellas. Con la ‘Unidad B’ y jugando como local pero fuera de casa. Porque el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) no está disponible por los preparativos para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Así, el Inter se ganó un hueco en las semifinales de la Copa Italia en la que ya espera rival. Será o el Nápoles de Antonio Conte o el Como 1907 de Cesc Fàbregas, Álvaro Morata, Nico Paz y compañía. No fue un paseo porque el Torino, en la segunda mitad, recortó distancias con tiempo suficiente como para poner nerviosos a los ‘nerazzurri’ en los últimos minutos del partido, más tenso de lo esperado.

Tuvo que cambiar incluso Chivu a uno de los dos canteranos a los que hizo debutar. El francés Issiaka Kamate, con amarilla por el carril diestro, era un foco demasiado claro para el ataque turinés con el español Rafa Obrador, en su tercer partido con el combinado turinés.

Pero no fue suficiente para los de Baroni, frenados también por el español Josep Martínez en la meta interista. El Inter había hecho bien sus deberes. Con tiempo para no arrepentirse. Empezó el partido muy fuerte, marcando territorio con un zapatazo de Carlos Augusto que se topó con el larguero. Fue el primer aviso de varios acercamientos que desembocaron, pasada la media hora, en el primer tanto del partido.

Fue Kamate, uno de los dos debutantes, el otro fue el italiano Matteo Cocchi, el que llegó a línea de fondo y sacó un gran centro que su compatriota Ange-Yoan Bonny remató al primer palo, adelantándose a la salida de Paleari, meta de los turineses.

El segundo, nada más comenzar el segundo acto. Fue otro francés, Diouf, el que definió desde el corazón del área, demasiado solo, el pase atrás de otro galo como Marcus Thuram. Dos goles, cuatro franceses implicados.

Consiguió recortar distancias el Torino con el tanto del croata Sandro Kulenovic. Media hora por delante para el ‘Toro’, que llegó a empatar con el tanto del italiano Matteo Prati de cabeza. Un fuera de juego muy justo le privó del tanto y de la posible remontada. Se puso serio el Inter y pese al buen hacer del Torino, no dejó escapar las semifinales. En el horizonte, el Nápoles de Antonio Conte o el Como 1907 de Cesc Fàbregas.

— Ficha técnica:

2 – Inter de Milán: Josep Martínez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (Luis Henrique, m.80), Frattesi, Mkhitaryan (Sucic, m.56), Diouf, Cocchi (Bisseck, m.75); Thuram (Lautaro Martínez, m.56) y Bonny (Pio Esposito, m.56).

1 – Torino: Paleari; Tameze, Saúl Coco, Marianucci (Maripan, m.61); Pedersen (Lazaro, m.61), Anjorin (Ilkhan, m.61), Prati, Obrador (Nkounkou, m.86); Vlasic, Njie (Zapata, m.73); Kulenovic.

Goles: 1-0, m.35: Bonny; 2-0, m.48: Diouf; 2-1, m.57: Kulenovic

Árbitro: M. Marchetti. Mostró tarjeta amarilla a Sucic (m.71), Kamate (m.79) por parte del Inter de Milán; y a Maripán (m.88) por parte del Torino.

Incidencias: encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Italia, disputado en el Estadio Brianteo de Monza (norte de Italia), debido a que el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) no está disponible al preparar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. EFE