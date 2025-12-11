2-1. El Fiorentina se salva de otra debacle

Redacción deportes – Un gol del islandés Albert Gudmundsson en el minuto 74 le dio al Fiorentina la victoria por 2-1 ante el Dinamo de Kiev, en la sexta jornada de la Liga Conferencia que le dan un respiro a los de Stefano Pioli, sumido en una crisis futbolística sin precedentes.

El Fiorentina atraviesa un bache inédito en su historia, ya que es colista de la Serie A con solo seis puntos y sin una victoria en las primeras catorce jornadas de un campeonato en el que es, además, la peor defensa con 24 goles encajados.

Un momento de forma crítico que encuentra su pequeño oasis en la tercera competición de clubes del viejo continente, ya que sus nueve puntos en la tabla (séptimo puesto) simbolizan las únicas victorias de la temporada del equipo italiano.

Moise Kean adelantó a la ‘Fiore’ en el minuto 18, pero Mykola Mykhaylenko empató la contienda a la hora de partido con un disparo potente y seco directo a la escuadra.

Gudmundsson se puso la capa de superhéroe y remató a gol un rechace en el área tras un testarazo de Kean que se quedó ‘muerto’. Una pequeña alegría para un equipo que necesita un milagro para cambiarle la cara a su temporada. EFE