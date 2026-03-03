2-1. El colista sonroja al campeón

Redacción deportes – Un gol en el tiempo añadido del brasileño Andre, que subrayó un error de su compatriota, el portero Alisson, certificó el fracaso en el Molineux Stadium del campeón, el Liverpool, derrotado por el colista de la Premier, el Wolverhampton, que alarga sus sueño de salvación.

El cuadro red fue incapaz de mejorar la irregular cara que ha mostrado a lo largo del curso, de esconder las carencias. Después de tres victorias seguidas volvió a perder y dejó escapar una buena ocasión de dar caza al Aston Villa en la tabla y asentarse entre los cuatro primeros. Ahora, puede ser alcanzado por el Chelsea que tiene un partido menos, el de la vigésima novena jornada contra el conjunto, precisamente, de unai Emery.

El Wolverhampton, desahuciado hasta hace poco, ha emprendido un acto de fe en las ultimas jornadas. Fue la de este martes su segundo triunfo seguido. Está muy lejos de la salvación, a once puntos del Nottingham Forest, pero hace tiempo que el cuadro de Rob Edwards afronta sus partidos sin presión. Resignados pero sin urgencia por ganar. De tener todo perdido a volver a hacer cuentas.

El Liverpool no tuvo nunca el partido donde quería. De hecho, en la primera parte no ocurrió nada que no quisiera el cuadro local. Tiros lejanos sin veneno, sin peligro. Jose Sa apenas tuvo que intervenir.

Se agitó después, con una jugada al inicio de la segunda parte que rondó el gol, una falta que ejecutó Dominik Szoboszlai y que nadie llegó a rematar. Con el pecho casi solbre la línea de gol la dio Curtis Jones y Cogy Gakpo no llegó a culminar.

El meta Jose Sa frenó la mejoría visitante. Salah pudo marcar tras un pase de Alexis Mac Allister. Había inclinado demasiado el campo el cuadro red que fue pillado descolocado y fue castigado por su rival.

Un pase largo hacia Toluwalaes Arokodare que aguantó el balón y asistió a Rodrigo Gomes que no falló, adelanto a los Wolves ante desesperación red. Respondió con contundencia el Liverpool con un tiro de Rio Ngumoha que dio en el palo, desviado por Sa que nada pudo hacer en el 83, cuando un mal pase hacia atrás de Jean Richner Bellegarde acabó en Salah que avanzó unos metros y logró el empate con su primer gol desde noviembre.

Pero no se conformó el Wolverhampton. Otro error le costó caro al Liverpool. Falló en la salida de balón Alisson y envió la pelota a Jackson Tchatchoua que ve a Andre mejor colocado. El brasileño disparó desde fuera, desvió un rival el balón alcanzó la red ante la desesperación del campeón.

– Ficha técnica

2 – Wolverhampton: Jose Sa; Matt Doherty (Yerson Mosquera, m.60), Santiago Bueno, Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, Joao Gomes, Andre, David Moller Wolfe (Hugo Bueno, m.81); Angel Gomes (Jean Ricner Bellegarde, m.60), Mateus Mane (Rodrigo Gomes, m.70) y Adam Armstrong (Toluwalase Arokodare, m.59).

1 – Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong (Joe Gomez, m.72), Ibrahima Konaté (Federico Chiesa, m.81), Virgil Van Dijk, Milos Kerkez (Andrew Robertson, m.65); Ryan Gravenberch (Curtis Jones, m.46), Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo (Rio Ngumoha, m.65); y Hugo Ekitike.

Goles: 1.0, m.78: Rodrigo Gomes; 1-1,m.83: Mohamed Salah; 2-1, m.94 Andre

Árbitro: Thomas Bramall. Mostró tarjeta amarilla a Ryan Gravenberch, del Liverpool y Joao Gomes y Santiago Bueno, del Wolverhampton.

Incidencia: encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada disputado en el Molineux Stadium ante unos 30,000 espectadores. EFE