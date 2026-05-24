2-1. El Chelsea, fuera de Europa

Redacción deportes.- El nuevo proyecto de Xabi Alonso el próximo curso en el Chelsea empezará fuera de la competición europea, derrotado en la última jornada por 2-1 por el Sunderland, clasificado para los torneos continentales después de medio siglo, en este la Liga Europa, tras un triunfo merecido contra un rival decepcionante, que necesita un giro inmediato.

La intención es suficiente para medir el momento de dos equipos. El Sunderland fue pura ambición. La clasificación europea activó un aliciente descomunal para su temporada y su historia. No juega una competición continental desde 1973. Hace más de medio siglo, cuando aún existía la Recopa de Europa, cuando fue eliminado en los octavos de final.

No había vuelto ahí, a cotas tan altas, el Sunderland, que se lo propuso desde el minuto 1 de su duelo en casa contra el Chelsea, ni tan entusiasmado ni tan intenso con el posible pase a la Liga Conferencia o la Liga Europa. Un mal menor para la transición hacia la llegada de Xabi Alonso. Un legado mínimo para el próximo curso. Ni siquiera lo consiguió.

La deriva del equipo ‘blue’, hace menos de un año campeón del Mundial de Clubes de Estados Unidos, es expresiva. Sólo ha ganado uno de sus últimos nueve encuentros en la competición liguera, empezaba la jornada en puesto de Liga Conferencia y ni aun así fue capaz de crear una sola ocasión en todo el primer tiempo, propiedad absoluta local.

La mejor noticia era sólo un 1-0 en contra. El remate de Hume con la derecha, de primeras, cuando el balón cayó en el área tras una segunda jugada después de un saque en largo del portero Roefs -puro fútbol directo-, marcó la diferencia en el primer acto a favor del Sunderland, pero no sólo fue eso. Fue interés, ambición, fútbol, insistencia…

El partido del Chelsea hasta entonces fue decepcionante. Cuando el Sunderland anotó el afortunado segundo gol en el minuto 50 (el remate de Brobbey fue horrible, pero se encontró en su camino el pie de Malo Gusto, con un gol en propia puerta), el equipo visitante apenas había probado a Roefs, el portero local, ya con un 2-0 en el marcador.

Pero, de repente, el conjunto londinense redujo la diferencia. Lo hizo Cole Palmer, con un tiro desde fuera del área al que no alcanzó el guardameta, para anotar el 2-1. Para dar vida al Chelsea. También para reivindicarse después de su ausencia de la selección inglesa para el próximo Mundial. Todavía quedaba un mundo por competir, más de media hora.

Y cometió otro error el Chelsea. En concreto, Fofana, expulsado por dos amarillas en apenas nueve minutos, entre el 53 y el 62, para agravar aún más el momento del conjunto ‘blue’, en inferioridad numérica, sin ocasiones más allá del momento de inspiración de Cole Palmer, con una derrota inevitable, sin Europa y con el cambio de Caicedo tras una entrada, aunque salió del terreno por su propio pie. El Chelsea necesita ya a Xabi Alonso.

Ficha técnica:

2 – Sunderland: Roefs; Geertruida, Mukiele, O’Nien, Mandava; Xhaka, Sadiki; Hume, Le Fee (Rigg, m. 98), Angulo (Diarra, m. 60); Brobbey (Isidor, m. 60).

1 – Chelsea: Rober Sánchez; Fofana, Colwill, Hato (James, m. 53); Gusto (Acheampong, m. 85), Caicedo (Delap, m. 85), Enzo Fernández, Cucurella; Neto (Chalobah, m. 65), Palmer; Joao Pedro.

Goles: 1-0, m. 25: Hume. 2-0, m. 50: Malo Gusto, en propia puerta. 2-1, m. 56: Palmer.

Árbitro: Chris Kavanagh. Expulsó a Fofana, del Chelsea, por doble amarilla en los minutos 53 y 62. Amonestó a los locales Angulo (m. 42), Geertruida (m. 54), Xhaka (m. 73) y Diarra (m. 80) y a los visitantes Enzo Fernández (m. 70) y Joao Pedro (m. 97).

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de la ‘Premier League’ inglesa, disputado en el estadio de la Luz ante unos 49.000 espectadores. EFE/ir