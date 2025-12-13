2-1. El Arsenal suda para doblegar al colista

Londres – El Arsenal sudó para llevarse los tres puntos en el partido, a priori, más sencillo del calendario. Contra el colista, un Wolverhampton Wanderers que ha capturado sólo dos puntos en 16 jornadas, el equipo de Mikel Arteta necesitó dos goles en propia puerta, uno de ellos en el tiempo de prolongación, para mantener vivo su liderato.

Con dos tiros en el pie, uno de Sam Johnstone y otro de Yerson Mosquera, en el tiempo añadido, tres minutos después de que el Wolves hubiera empatado y soñara con rascar un empate, el Arsenal solventó una tarde de muchos nervios en el Emirates Stadium.

Porque les visitaba el colista, a priori tres puntos garantizados, y porque el Wolves no hacía más que perder tiempo. Los pitos y abucheos eran constantes por parte de la afición ‘Gunner’, que se impacientaba con la falta de colmillo de su equipo y el autobús que plantó atrás el equipo de Rob Edwards.

Y, aun así, tuvieron que dar gracias los de Arteta de no complicarse desde el principio de partido cuando el VAR no revisó una patada en la cara de Eberechi Eze y cuando Raya salvó un contraataque de Hwang-Hee Chan, al que se le hizo de noche a la hora de definir. Eso sí, en el repliegue de esa jugada, el Arsenal sufrió la enésima lesión de la temporada. Ben White, el lateral derecho, se marchó a la media hora con un problema en los isquiotibiales.

Poco a poco el Arsenal comenzó a acechar a Johnstone y Martinelli, con un par de disparos peligrosos, llevó el peso de la ofensiva en la primera mitad. El brasileño no tuvo fortuna de cara a puerta como tampoco Declan Rice, que se quedó cerca del gol en una falta que se marchó no muy lejos del larguero y con un remate raso que se topó con una gran mano de Johnstone.

El portero inglés, sin embargo, se convirtió en villano a la jugada siguiente. Saka colgó el córner muy cerrado y con mucha altura y Johnstone, viendo que se colaba, saltó para sólo poder rozar la bola con la manopla. La pelota tocó en ambos palos, en la espalda del arquero y se fue a dormir a la red.

Con una pizca de fortuna, pero como la mayoría de veces a balón parado, el Arsenal solucionaba de forma temporal uno de sus peores partidos en cuanto a juego de la temporada. Pero con el 1-0 fue incapaz de controlar y en el minuto noventa, un disparo de Mane desde fuera del área fue peinado por Tolu, que le cambió la trayectoria a Raya y heló al Emirates, que temió de verdad dejarse dos puntos contra el colista y posibilitar que el City les diera caza este domingo.

En cuanto la megafonía anunció los seis minutos de añadido, rugió el estadio inglés y el Arsenal se lanzó a por la victoria, que llegó en un centro hacia Gabriel Jesús que cabeceó en un intento de despeje Mosquera. Rocambolesco otra vez, pero suficiente.

Al fin y al cabo, pensará Arteta, lo importante era conseguir los tres puntos y alejarse en la tabla después de los recientes pinchazos contra Chelsea y Aston Villa.

Los ‘Gunners’ abren hueco de cinco puntos respecto al Manchester City, segundo, y de seis con el Aston Villa, tercero. Ambos, eso sí, tienen que jugar aún este fin de semana. El Wolves sigue acercándose al descenso al Championship (Segunda división inglesa) y sólo suma dos puntos tras 16 jornadas. La salvación queda ya a trece puntos de distancia, que pueden ser dieciséis, si Leeds United y Nottingham Forest ganan sus encuentros esta jornada. Los de Rob Edwards suman diez derrotas consecutivas entre todas las competiciones. Su último triunfo data del 23 de octubre.

– Ficha técnica:

2 – Arsenal: Raya; White (Lewis-Skelly, m.31), Saliba, Hincapié, Timber; Zubimendi (Merino, m.58), Eze (Odegaard, m.57), Rice; Saka, Martinelli (Trossard, m.57) y Gyökeres (Gabriel Jesús, m.81).

1 – Wolverhampton Wanderers: Johnstone; Doherty (Tchatchoua, m.69), Mosquera, Agbadou, Toti (Mane, m.86), Wolfe; André, Krejci (López, m.80), Joao Gomes; Hwang (Arias, m.80) y Strand-Larsen (Tolu, m.69).

Goles: 1-0. Johnstone, p.p, m.70, 1-1. Tolu, m.90 y 2-1. Mosquera, p.p, m.94.

Árbitro: Robert Jones amonestó a Hwang (m.60), Doherty (m.65), Mosquera (m.96) y Agbadou, (m.98) por parte del Wolverhampton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE