2-1. Dimarco y Carlos Augusto alivian al Inter

Redacción deportes – El Inter recuperó el pulso en la Serie A con una victoria balsámica sobre el Sassuolo (1-0), derrotado con tantos de Federico Dimarco y de Carlos Augusto que aliviaron el mal inicio de curso de los hombres dirigidos por Christian Chivu.

El vigente subcampeón de Europa necesitaba sumar tres puntos para olvidar un inicio dubitativo marcado por dos derrotas consecutivas frente al Udinese (1-2) y el Juventus (4-3). No había tiempo para más errores y el Inter no falló ante un rival que seguramente estará destinado a pelear por no perder la categoría.

El tanto de Dimarco, al cuarto de hora, acabó con la incertidumbre inicial del Inter, que antes del acierto de su atacante gozó de un mano a mano de Carlos Augusto que salvó el guardameta Arijanet Muric.

Dimarco se aprovechó de un gran robo de balón en el centro del campo de Nicolò Barella, que avanzó con rapidez hacia la frontal del área para ceder la pelota a Petar Susic. El croata, generoso, en vez de terminar la jugada, asistió a Dimarco, que no perdonó con un buen disparo cruzado.

El tanto afectó al Sassuolo, que durante los primeros 45 minutos jamás merodeó las inmediaciones del área de Josep Martínez. Incluso se salvó de marcharse con un marcador en contra más amplio, pero Denzel Dumfries y Marcus Thuram fallaron dos ocasiones bastante claras.

El paso por vestuarios no trajo ningún cambio en el devenir del choque. El Inter continuó a los mandos y el Sassuolo igual de timorato. Sólo Andrea Piamonti, con un cabezazo que obligó a intervenir a Josep Martínez, generó algo de inquietud en el equipo de Chivu.

Los minutos fueron pasando, Esposito acarició el segundo, que evitó Muric con una parada espectacular, y en el minuto 81 fue el brasileño Carlos Augusto quien cerró el choque con un tanto en el último tramo.

Aunque Walid Cheddira recortó distancias en el 84, no llegó la sangre al río. Al final, el Inter, con muy poco y con un par de fogonazos, se llevó tres puntos con los que alivió su errático inicio para escalar hasta la décima posición de la tabla con seis puntos de doce posibles y a cuatro del líder, el Juventus.

— Ficha técnica:

2.- Inter: Josep Martínez; Dumfries (Luis Henrique, min. 65), Akanji, Acerbi, Carlos Augusto, Dimarco; Barella, Calhanoglu (Fratessi, min. 65), Susic; Thuram (Lautaro Martínez, min. 64) y Esposito (Bonny, min. 77).

1.- Sassuolo: Muric; Coulibaly (Pierini, min. 92), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (Volpato, min. 69), Matic, Kone (Thorstvedt (min. 68); Berardi, Pinamonti (Chedddira, min. 78) y Lauriente (Fadera, min. 68).

Goles: 1-0, min. 14: Dimarco; 2-0, min. 81: Carlos Augusto; 2-1, min. 84: Cheddira

Árbitro: Livio Marinelli. Mostró cartulina amarilla a Calhanoglu (min. 31) y a Dimarco (min. 58) por parte del Inter y a Muharemovic (min. 95) por parte del Sassuolo.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A disputado en el Stadio Giuseppe Meazza (Milan) ante cerca de 65,000 espectadores. EFE