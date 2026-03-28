2-1. Con goles de Fernández y Paz, Argentina se impuso con lo justo sobre Mauritania

Buenos Aires – Con goles de Enzo Fernández y Nicolas Paz, la Selección Argentina le ganó este viernes por 2-1 a Mauritania en el primero de los dos amistosos que disputa la Albiceleste en esta doble fecha FIFA.

Los vigentes campeones del mundo y bicampeones de América sufrieron para ganarle con lo justo a un equipo africano que sobre el final descontó a través de Jordan Lefort.

El primer tiempo fue lo mejor de Argentina que tuvo una buena combinación en ofensiva con Nicolás Paz como estandarte.

La apertura del marcador llegó en el minuto 17 luego de un centro atrás de Nahuel Molina y la llegada para conectar de Enzo Fernández para batir la resistencia de Mamadou Diop.

El local siguió con intensidad con una aparición en conexión de Julián Álvarez más cómo generador de juego que de definidor.

En el minuto 32 un tiro libre exquisito de Nicolás Paz le permitió al actual jugador del Como, convertir su primer tanto con la selección y poner el 2-0 en el marcador.

En el comienzo del segundo tiempo Argentina rotó con tres cambios entre los cuales estuvo el ingreso de Lionel Messi.

Las rotaciones de ocho cambios por lado desvirtuó el juego y dio la peor cara de Argentina con tres llegadas claras de Mauritania que exigió al arquero ‘Dibu’ Martínez.

Sobre el final, exactamente en el minuto 94, llegó el descuento de Jordan Lefort para el 2-1 definitivo.

Argentina terminará este martes su doble fecha FIFA ante Zambia también en La Bombonera.

– Ficha técnica:

2. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (m.68, Agustín Giay), Cristian Romero, Marcos Senesi y Marcos Acuña (m.68, Gabriel Rojas); Enzo Fernández (m.55, Giuliano Simeone), Alexis Mac Allister (m.75, Exequiel Palacios), Nicolas Paz (m.61, Lionel Messi), Nicolás González (m.46, Rodrigo De Paul); Julián Álvarez (m.46, Franco Mastantuono) y Thiago Almada (m.75, José Manuel López).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

1. Mauritania: Mamadou Diop; Jordan Lefort, Lamine Ba, Aly Abeid (m.77, Khadim Diaw) y Ibrahima Keita (m.84, Nouh Mohamed El Abd); Maata Magassa (m.77, Sidi Yacoub), Oumar Ngom (m.77, Moctar El Hacen El Id) y Beyatt Lekoueiry (m.84, Abdallahi Mahmoud) y Aboubakary Koita (m.84, Idrissa Thiam); Djeidi Gassama (m.61, Sidi Bouna Amar) y Mamadou Diallo (m.46, Pape Ndiaga Yade).

Seleccionador: Aritz Lopez Garai.

Goles: 1-0, m.17: Enzo Fernández. 2-0, m.32: Nicolás Paz. 2-1, m.94: Jordan Lefort.

Árbitro: El paraguayo Derlis Fabián López amonestó a Marcos Senesi y Lamine Ba.

Incidencias: Partido amistoso de la fecha FIFA disputado en el estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’, de Buenos Aires. JS