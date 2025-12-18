2-0. Olimpia doblega al Motagua y lo elimina del Torneo Apertura

Tegucigalpa – El Olimpia derrotó este miércoles 2-0 al Motagua en el estadio Chelato Uclés por la segunda fecha del grupo A de la triangular final del Torneo de Apertura 2025.

– Los azules están eliminados y no tienen opciones de clasificar a la final.

El inicio del partido se demoró por más de una hora debido a problemas en el fluido eléctrico del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Michaell Chirinos del Olimpia salió de la cancha al minuto 33 por una lesión que se hizo solo.

Al minuto 61, Carlos “Mango” Sánchez mandó un centro al área desde la banda izquierda y el joven Dereck Moncada apareció en el área rematando de cabeza para vencer al arquero Luis Ortiz.

Once minutos después, Elison Rivas envió un pase a Maynor Arzú que ingresó al área, remató con su pierna derecha que pegó en el pie de Ortiz y el balón cruzó la línea de gol.

Con el triunfo, Olimpia suma seis puntos y Motagua sigue sin sumar en la liguilla y queda eliminado.

La triangular 2 la integran: Marathón, Platense y Olancho. El ganador de esta llave jugará la final con el que venza en la triangular 1. AG