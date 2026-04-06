2-0. La ‘Juve’ quiere su plaza en ‘Champions’

Roma – El Juventus de Turín se colocó a un punto de los puestos de Liga de Campeones tras su victoria este lunes ante el Génova (2-0), aprovechando el empate de su rival en la pelea por Europa, el Como 1907, y con una destacada actuación del guardameta Di Gregorio, quien detuvo un penalti lanzado por el español Aaron Martín.

La ‘Juve’ tenía la oportunidad de recortar distancias por los puestos de Liga de Campeones y no la desaprovechó. El Como 1907, cuarto clasificado, había empatado horas antes en casa del Udinese, mientras que el Roma, su inmediato perseguidor, cayó ayer ante el Inter. Se había puesto la jornada de cara para la ‘Vecchia Signora’.

La ‘Juve’ logró lo más importante, abrir el marcador, en apenas tres minutos. El primer gol llegó tras un saque de esquina en el que se produjo una cadena de rebotes, hasta cuatro cabezazos, incluido el último de un defensor rival, que acabaron favoreciendo al brasileño Gleison Bremer.

Tuvo un gran inicio el Juventus, que envió un mensaje claro desde el principio: quiere volver a escuchar el himno de la ‘Champions’ en su estadio la próxima temporada. El segundo tanto llegó en el minuto 17, tras un asedio constante que culminó con una acción impecable de Weston McKennie.

A tres minutos del descanso, McKennie estuvo a punto de lograr el doblete con un remate prácticamente a bocajarro, a apenas un metro de la línea de portería, pero se le fue por encima del larguero. Yildiz, que le asistió, se llevó las manos a la cabeza, incrédulo.

Dominio ‘bianconero’ en los primeros minutos de la segunda mitad. McKennie volvió a tener una oportunidad cerca del gol, pero falló, de nuevo, prácticamente a puerta vacía. Jonathan David estrelló un balón en el palo desde la frontal. Perdonaron y el Génova presionó, llegando a estar muy cerca de darle la vuelta a la situación, incluso desde los once metros.

Pero apareció Di Gregorio, que entró en el descanso tras la lesión de Perin y detuvo el penalti lanzado por el español Aaron Martín en el minuto 74, además de parar también el rebote. El momento perfecto para evitar que se reabriera el partido para el Génova. Y para reivindicarse tras haber perdido el favor de Luciano Spalletti.

El duelo también tenía protagonistas en los banquillos, con los el propio Spalletti y Daniele De Rossi, al mando del Génova, decano italiano, dos históricos del ‘calcio’ que mantienen un gran cariño desde la etapa en la que el primero dirigió al segundo en el Roma, algo que quedó reflejado en el abrazo previo al partido. «De Rossi es uno de mis hijos del fútbol», dijo Spalletti. Pero la competición no ofrece concesiones.

Una victoria crucial para el Juventus en su lucha por la ‘Champions. Una derrota dura para el Génova, que se acerca a la zona baja de la tabla con 33 puntos, a seis de los puestos de descenso, en plena disputa con Fiorentina, Cagliari, Cremonese y Lecce.

— Ficha técnica:

2 – Juventus Turín: Perin (Di Gregorio, m.46); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (Holm, m.83); McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao (Miretti, m.83), David (Milik, m.67), Yildiz (Boga, m.90).

0 – Génova: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup (Ekhator, m.83), Malinovskyi (Masini, m.66), Martin; Messias (Baldanzi, m.52), Vitinha; Colombo (Ekuban, m.66).

Goles: 1-0, m.4: Bremer; 2-0, m.17: McKennie.

Árbitro: Davide Massa. Mostró tarjeta amarilla a Locatelli (m.15), McKennie (m.27), Bremer (m.72) y Thuram (m.78) por parte del Juventus Turín; y a Frendrup (m.51) por parte del Génova.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Serie A, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte). EFE