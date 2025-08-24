2-0. La ‘Juve’ amarga el estreno de Carlos Cuesta con el Parma

Roma – El Juventus se impuso este domingo al Parma (2-0) gracias a los tantos del canadiense Jonathan David y del serbio Dusan Vlahovic, culpables del amargo estreno del español Carlos Cuesta en su primer partido oficial como primer entrenador en la élite.

No era un reto sencillo el de Cuesta en su primer partido. Se midió a la ‘Juve’ de Yildiz, de Conceicao, de David… Y, durante una hora, consiguió contener a la ‘Vecchia Signora’.

Llegó incluso a asustar con jugadas del argentino Mateo Pellegrino. Pero al final, el segundo entrenador más joven de la historia de la competición italiana con apenas 30 años, el más joven del formato actual, no pudo obrar la gesta ante su exequipo.

Volvió a la que un día fue su casa. A la casa del club que le abrió las puertas en 2018. Lo hizo como líder de la restructuración del Parma y con la experiencia de 5 años en el Arsenal de Mikel Arteta. Fue capaz de competir de tú a tú ante un equipo que disputó el Mundial de clubes en Estados Unidos hace unos meses, pero la calidad individual de la plantilla ‘bianconera’ acabó por imponerse.

Porque a un zurdazo que el luso Francesco Conceicao estrelló en el palo le siguió la enésima jugada decisiva del turco Kenan Yildiz. La perla juventina llegó a la línea de fondo tras superar a su marca y sacó un centro tenso, raso, que David consiguió rematar en el corazón del área para firmar un estreno inmejorable, para ganarse aún más su titularidad bajo las órdenes del croata Igor Tudor.

Tuvo que salir en busca del empate el Parma. Y más cuando a falta de apenas 7 minutos Andrea Cambiaso cometió el error más grande del partido al perder el control en un balón disputado. Se revolvió y acabó expulsado. Ahí el Parma vislumbró una opción que se esfumó en apenas unos segundos.

Porque justo después de quedarse con 10, en la siguiente jugada, la ‘Juve’ sentenció el duelo. Una contra perfecta. Y con un protagonista inesperado por sus últimos meses en el club. Controló bien Vlahovic y descargó con inteligencia a Yildiz. El turco hizo el resto. Galopada y pase de la muerte para que el serbio solo empujara el balón a la red.

Sacó toda la rabia contenida Vlahovic, que incluso podría acabar en el Milan. Se reivindicó ante una afición que le abuchea, ante un club que le quiere vender y ante su propia competencia, un David que se estrenó por todo lo alto. No dejó escapar la ‘Juve’ la victoria, la primera de la temporada y la que amargó el debut de Carlos Cuesta.

— Ficha técnica:

2 – Juventus: Di Gregorio; Gatti (Joao Mario, m.57), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (Koopmeiners, m.57), Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz (McKennie, m.89); Jonathan David.

0 – Parma: Suzuki; Del Prato, Valenti, Circati, Lovik (Estevez, m.89); Keita (Djuric, m.89), Bernabé; Ordóñez (Sorensen, m.57), Almqvist (Benedyczak, m.80), Valeri; Pellegrino.

Goles: 1-0, m.60: Jonathan David; 2-0, m.84: Vlahovic.

Árbitro: M. Marcenaro. Mostró cartulina amarilla a Gatti (m.14) y Tudor (entrenador, m.43) por parte del Juventus y a Suzuki (m.55) y Sorensen (m.70) por parte del Parma.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Serie A disputado en el Allianz Arena-Juventus Stadium de Turín. EFE