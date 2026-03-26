2-0. Italia sueña con el Mundial

Roma – Italia sueña con estar en el Mundial, con volver al torneo más importante del planeta, ese que no disputa desde 2014, tras la victoria que cosechó este jueves ante Irlanda del Norte (2-0) en la semifinal de la repesca, gracias a los tantos de Tonali y Kean en la segunda mitad que descargaron toda la presión acumulada en los últimos días.

El desafío de Italia fue más mental que futbolístico pese a los problemas que aún presenta la ‘Azzurra’ en su manera de jugar, demasiado atenaza por los fracasos recientes, con demasiada presión por una posible nueva eliminación que le deje sin Mundial por tercera edición consecutiva. Pero superó el primer examen. Salió reforzada, más en temas de confianza que tácticos.

Son demasiados alicientes, demasiados aspectos extradeportivos los que maneja un equipo que, pese a ser superior a Irlanda del Norte, un combinado plagado de jugadores de segunda división inglesa, consiguió liberar un poco de ese peso que porta cada vez que salta al terreno de juego, siempre superada por las expectativas de toda su historia.

Dos zarpazos desataron la tensión en Bérgamo, en la casa del Atalanta. Dos jugadas permitieron a Gattuso abrazarse a Buffon y Bonucci en el banquillo. Dos goles, los de Tonali y Kean, en el segundo acto, que dieron un influjo de confianza para Italia en la gran final.

Porque el inicio del duelo, pese al dominio general, no fue nada esperanzador. Irlanda del Norte esperó en su campo. Y con eso le bastó. Muchos problemas exhibió la ‘Nazionale’ para conseguir encontrar un hueco, para generar una jugada clara aunque fuera con un chispazo individual. Solo un cabezazo de Tonali, un tiro de Dimarco que dejó un rechace muy cerca Tonali en el corazón del área y Bastoni de cabeza intimidaron, levemente, la meta norirlandesa.

Demasiada lentitud en la circulación. Demasiado miedo para encarar. Todo una mezcla de presión por la historia reciente y por la falta de empaque de un equipo que, en realidad, por nombres, debería carburar con más facilidad.

El empate sin goles favoreció a Irlanda del Norte al descanso. Las caras de los italianos expresaron terror al túnel de vestuarios. Solo 45 minutos y una eventual prórroga, con la posibilidad de los penaltis, para poder ganar a un equipo claramente inferior.

Pero un error de los británicos permitió a Italia volver a creer en sí misma nada más reanudar. Retegui se quedó solo ante Pierce Charles, meta norirlandés. Un control demasiado largo le alejó del gol. Pero Italia ya encendió al público, ya metió miedo en el cuerpo a su rival.

Kean aprovechó un balón al espacio para sacar un tiro potente. Italia despertó definitivamente. Y un centro de Politano al área provocó el mal despeje de Irlanda del Nort. Tonali, en la frontal, fusiló para encarrilar el duelo en el 56.

A partir de ahí, todo más fácil para la ‘Azzurra’. Se desató y sacó mejor fútbol. Pio Esposito entró para espolear el ataque. Remató el delantero del Inter y solo Hume bajo palos evitó el tanto. La maquinaria ya estaba en marcha. Irlanda se descubrió y fue cuestión de tiempo. Tonali encontró al espacio a Kean. Y el delantero de la ‘Fiore’ marcó un tanto precioso. Control complicado, recorte hacia dentro y definición con la zurda al palo largo en el minuto 80.

Italia superó su primera prueba. Está en la final de la repesca. Sueña con volver a un Mundial tras 12 años de ausencia. El partido decisivo, eso sí, lo jugará fuera de casa.

— Ficha técnica:

2 – Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni (Gatti, m.63), Calafiori; Politano (Palestra, m.83), Barella, Locatelli, Tonali (Pisilli, m.83), Dimarco; Kean (Raspadori, m.88) y Retegui (Pio Esposito, m.63).

0 – Irlanda del Norte: Pierce Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (Smyth, m.69), Shea Charles, Galbraith, Devenny, Spencer (Reid, m.80); Price (Marshall, m.83); Donley (Magennis, m.80).

Goles: 1-0, m.56: Tonali; 2-0, m.80: Kean

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Mostró tarjeta amarilla a Bastoni (m.58) por parte de Italia.

Incidencias: encuentro correspondiente a la semifinal de la repesca para el Mundial 2026, disputado en el New Balance Arena – Estadio de Bérgamo (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Beppe Savoldi, fallecido este jueves a los 79 años. EFE