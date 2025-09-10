2-0. Honduras consigue su primer triunfo en la fase final de las eliminatorias mundialistas

Tegucigalpa – La selección de Honduras consiguió su primer triunfo en la segunda jornada de la fase final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf tras vencer 2-0 a su similar de Nicaragua.

El partido se disputó en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, que no se llegó para una nueva cita mundialista en la capital hondureña.

Un remate dentro del área al minuto 20 de Luis Palma fue rechazado por el portero de Nicaragua, evitando que Anthony Lozano anotara lo que pudo ser el primer gol de Honduras.

Al 24′, en un tiro de esquina, el central Julián Martínez se elevó por los aires pero el remate de cabeza pasó a un costado de la meta.

Nicaragua respondió con un contragolpe, tras un error entre Joseph Rosales y Jorge Álvarez, en la que Edrick Menjívar envió al tiro de esquina un remate de Ariel Arauz.

El primer tiempo, Honduras fue incapaz de hacerle daño a Nicaragua, ni anotar un gol.

La primera anotación llegó en el minuto 46, con un pase de Luis Palma para que Romell Quioto llegara y definiera con su pierna derecha tras no tener marca en el área.

En el minuto 75, Alexy Vega intentó un fuerte remate pero el arquero Misael Rodríguez contuvo el disparo del jugador del Marathón.

Finalmente, un error de Anyelo Velásquez cometió un grave error al querer mandar un pase al arquero Miguel Rodríguez, pero el balón le quedó a Alexy Vega que sacó un remate globeado para finiquitar las esperanzas de los nicaragüenses.