2-0. Histórico Qarabag

Redacción deportes – El Qarabag alargó la condición de revelación que adquirió en el arranque de la Liga de Campeones con un histórico triunfo ante el Copenhague en Baku (2-0) que sitúa inesperadamente al conjunto azerbaiyano entre los mejores equipos del torneo con un pleno de triunfos.

A la remontada en la fecha inicial ante el Benfica añadió el cuadro de Gurban Gurbanov este éxito con el conjunto danés. Erigido en el primer equipo de Azerbaiyán en lograr dos victorias seguidas en la Champions aprovechó su entusiasmo y su fe en los primeros minutos para tomar ventaja y la capacidad de sufrimiento después cuando el equipo de Jacob Neestrupo acentuó su búsqueda del empate, que acarició, tras el descanso.

A la media hora tomó ventaja el Qarabag, que ganó al Benfica por 2-3 en la primera jornada. Fue en un tiro seco de Pedro Bicalho que dio en el palo. Abdellah zoubir recogió el rechace y marcó.

Pudo empatar el cuadro danés en la siguiente jugada pero el tiro de Mohamed Elyounousi dentro del área salió fuera por poco. Pero fue el Qarabag el que mereció una renta mayor con ocasiones muy claras como la de Oleksij Kaschuk que detuvo el meta Dominik Kotarski o la de Abdellah Zouber, de cabeza. Se salvó el Copenhague en el añadido de la primera parte, un tiro a bocajarro de Lenadro Andrade que dio en la espalda de Robert cuando apuntaba al gol.

Bajó, desfondado el Qarabag después y el Copenhague le arrinconó. Pudo igualar el combinado de Neestrup con un remate de cabeza, en una falta lateral, de Gabriel Pereira que rechazó el larguero.

Pero a continuación llegó la sentencia local, en el 83, tras un saque de puerta del meta que alargó de cabeza Nariman Aklhundzade hacia Emmanuel Addai. Se buscó el espacio y tiró desde la media luna, pegado al palo, fuera del alcance de Dominik Kotarski amarró el histórico triunfo del Qarabag.

— Ficha técnica:

2 – Qarabag: Mateusz Kochalski, Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquiyev (Musa Qurbanly, m.90); Pedro Henrique Rodrigues Bicalho, Kady; Leandro Andrade (Tural Bayramov, m.78), Abellah Zoubir (Chris Kouakou, m.90), Oleksiy Kashchuk (Emmanuel Addai, m.70); y Camilo Durán (Nariman Akhundzade, m.78).

0 – Copenhague: Dominik Kotarski; Rodrigo Huescas (Yoram Zague, m.15), Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos (Mhamed Achaouir, m.69), Marcos López; Jordan Larsson, Lukas Lerager, Thomas Delaney (Mads Madsen, m.79), Robert Junnosuke Suzuki, m.46); Mohamed Elyounoussi y Yussoufa Moukoko (Viktor Claesson, m.46).

Goles: 1-0, m.28: Abellah Zoubir; 2-0, m.82: Emmanuel Addai

Árbitro: Sardar Gozubuyuk (NED). Mostró tarjeta amarilla a Marcos Lopez del Copenhague y Matheus Silva, Tural Bayramov y Nariman Akhundzade del Qarabag.

Incidencias: encuentro de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Tofiq Bakhramov de Baku. EFE