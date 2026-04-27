2-0. Génesis vence al Victoria y sube a puestos de liguilla

Tegucigalpa – El Génesis PN doblegó este lunes al Victoria en el cierre de la jornada 21 del Torneo de Clausura 2026 en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

La primera anotación lo hizo el lateral brasileño Gabriel Araujo quien anotó un golazo tras sacar un fuerte remate de larga distancia, el balón impactó en el poste superior e ingresó a la portería en el minuto 61.

En el minuto 70, el colombiano Juan Riascos realizó una buena jugada individual, se asoció con Daniel Meléndez, y sacó un fuerte disparo de larga distancia con la pierna izquierda.

Con el triunfo, el Génesis PN ascendió al sexto lugar con 22 puntos, estando en puestos de liguilla.

Mientras que el Victoria quedó en último lugar con 16 unidades y llegará a la última fecha junto con el CD Choloma para definir quién descenderá a segunda división.

Los otros resultados de la jornada 21: Real España 3-2 Olimpia, Motagua 5-1 CD Choloma, Platense 1-0 Olancho FC y Juticalpa FC 1-0 Lobos. AG