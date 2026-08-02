2-0. Génesis PN se estrena en el Apertura doblegando al Choloma

La Paz – El Génesis debutó este sábado con triunfo en el Torneo de Apertura 2026 al vencer 2-0 al Club Deportivo Choloma en la primera jornada de esta nueva edición de la Liga Nacional.

El partido se disputó en un vacío estadio Roberto Suazo Córdova en la ciudad de La Paz.

La primera anotación sucedió en el minuto 44, un pase desde la banda izquierda de Manuel Gamboa para que el delantero Elías Aldrete solo puso el pie derecho para empujar el balón al fondo de la portería.

Los “Caninos” no frenaron el paso, y en los minutos adicionales del primer tiempo, otra vez por su banda izquierda, Josman Figueroa mandó un centro para que Denilson Núñez definiera con la pierna zurda para vencer al arquero José Mariano Pineda.

La primera jornada continuará este domingo con los partidos: Juticalpa FC-Motagua, Estrella Roja-Olancho FC y Olimpia-Lobos. El lunes finaliza la fecha con Marathón-Independiente de Siguatepeque.

El viernes arrancó el Torneo de Apertura 2026 con el triunfo 3-0 del Real España sobre Platense. AG