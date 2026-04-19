2-0. Gabri Veiga encabeza la victoria del líder Oporto frente al Tondela

Lisboa – El español Gabri Veiga encabezó este domingo la victoria por 2-0 del Oporto frente al Tondela que refuerza el liderato de los ‘dragones’ en la trigésima jornada de la Liga de Portugal.

Tras una primera parte sin goles en el Estádio do Dragão, el mediocentro español y exjugador del Celta marcó en el minuto 48 tras un pase del turco Deniz Gül.

Después fue el turno del danés Victor Froholdt, que anotó en el 65 el 2-0 tras superar a la defensa del rival.

Con este resultado, el Oporto se mantiene en la primera posición de la tabla con 79 puntos, seguido por el Benfica con 72 y el Sporting, con un partido menos, con 71.

Esta distribución se produce tras la victoria de las ‘águilas’ (1-2) este domingo frente a los ‘leones’ en un encuentro en el Estadio José Alvalade en el que anotaron Rafa Silva y Schjelderup para el Benfica y Morita para el Sporting.

El Tondela, penúltimo, acumula 21 puntos.

Por otro lado, el Braga empató 2-2 con el Famalicão guardando la cuarta posición con 52 puntos. EFE