2-0. Endrick y el Lyon resurgen

Redacción deportes – El brasileño Endrick, elemental en los dos goles, y el Olympique de Lyon, ganador por 2-0 frente al Lorient, resurgieron este domingo después de nueve partidos consecutivos sin victoria entre todas las competiciones.

Endrick, advertido por su entrenador, Paulo Fonseca, el viernes sobre su rendimiento y de inicio suplente este domingo, entró al partido en el descanso para toda la segunda parte, en la que participó en los dos tantos de su equipo, que compite por entrar en la Liga de Campeones.

En el 1-0, en el minuto 49, su centro desde la banda derecha fue perfecto para el remate de Yaremchuk, mientras que en el 2-0, en el 56, su irrupción, su conducción y su tiro dentro del área originaron el rechace del portero que remachó de cabeza Corentin Tolisso.

El Lyon es quinto en la tabla, a un punto del cuarto, el Marsella, y a dos del tercero, el Lille. EFE