2-0. El Tottenham vuelve a ganar en casa después de cuatro meses

Londres.– El Tottenham Hotspur, que no ganaba como local en Premier League desde la primera jornada, consiguió la victoria ante el Brentford gracias a los goles del brasileño Richarlison y de Xavi Simons, ambos en la primera mitad y rompe una racha de seis partidos sin conseguir los tres puntos.

El brasileño, que avisó en los primeros compases del encuentro, aprovechó un pase de la muerte de Simons, para definir con la pierna izquierda y poner el primer tanto del encuentro.

Minutos antes del descanso, el neerlandés recuperó la bola en campo propio y avanzó hasta el área para sacar un disparo cruzado que se coló en la portería para marcar su primer gol con los ‘Spurs’.

Antes, con 0-0 en el marcador, Igor Thiago, segundo máximo goleador de la Premier League con once minutos, pudo adelantar al Brentford, pero se topó con Gugliemo Vicario.

El gurdameta italiano se reivindicó tras ser abucheado por la grada por sus errores en la derrota frente al Fulham.

En la segunda mitad, los locales pudieron aumentar la renta, algo que evitó Caoimhin Kelleher con varias paradas de mérito.

Mohammed Kudus y Djed Spence se encontraron con el arquero irlandés, que ya en la primera parte evitó que la diferencia aumentara.

Por su parte el Brentford, que venía de plantar cara al Arsenal, líder de la Premier League, estuvo ausente en los segundos cuarenta y cinco minutos y no consiguió realizar ningún disparo entre los tres palos.

El Tottenham suma una victoria importante que le acerca a los puestos europeos, mientras que el Brentfordse mantiene en media tabla con 19 unidades. EFE