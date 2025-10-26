2-0. El Leverkusen se consuela ante el Friburgo

Redacción deportes.- La vuelta a la Bundesliga fue balsámica para el Bayer Leverkusen que logró olvidar la goleada encajada en la Liga de Campeones contra el París Saint Germain (7-2) y ganó al Friburgo en el Bay Arena para mantener su buen rumbo en la competición alemana.

Porque el cuadro del danés Kasper Hjulmand está asentado en la cuarta plaza. En la zona alta. Desde que el danés se hizo cargo del equipo ha ganado casi todo en la Bundesliga. Sumó contra el Friburgo su cuarta victoria del tirón. En siete partidos ha ganado seis y ha empatado uno. Está igualado con el Borussia Dortmund, tercero, y a solo u no del segundo, el Leipzig. El liderato le queda más lejos. Siete puntos le distancian del Bayern Mùnich, intratable, con pleno.

El Leverkusen, sin embargo, está en su camino, al margen de la carrera por el título pero en la parte alta tal y como ha sucedido en las dos últimas campañas. La Champions le viene grande pero se maneja en la Bundesliga.

En esta octava jornada superó al Friburgo, un equipo que solo había perdido dos partidos hasta ahora y que llevaba cinco sin perder aunque los tres más recientes solo con empates.

El cuadro de Hjuland encarriló el partido a los veinte minutos con el gol de Ernest Poku que llevó a la red un balón recibido por Aleix Garcia. Poku se ha convertido en decisivo. Ha participado decisivamente en los cuatro últimos partidos de la Bundesliga. Goles ante el St. Pauli, Union Berlin y ahora con el Friburgo y asistencia contra el Mainz.

El segundo, el de la sentencia, llegó en la segunda parte, al inicio, en un pase bombeado perfecto de Alejandro Grimaldo que cabeceó Edmond Tapsoba fuera del alcance de Noah Atubolu.

Arthur pudo ampliar la renta del cuadro local pero no tuvo acierto. Después, el Friburgo se quedó con diez porque Philipp Lienhart vio la seugnda amarilla y el fuelle del conjunto de Julian Schuster desapareció.

— Ficha técnica

2 – Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Jerell Quansah (Jeanuel Belocian, m.77), Loic Badé, Edmond Tapsoba; Arthur, Ezequiel Fernandez (Robert Andrich, m.67), Aleix García, Alex Grimaldo; Jonas Hofmann (Ibrahim Maza, m.67), Ernest Poku (Eliesse Ben Seghir, m.85); Christian Michel Kofane (Patrik Schick, m.77)

0 – Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kubler (Maximilian Rosenfelder, m.67), Matthias Ginter, Philipp Llenhart, Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Johan Manzambi (Igor Matanovic, m.67); Philipp Treu, Lucas Holer (Vicenzo Grifo, m.85), Derry Lionel Scherhant (Christian Gunter, m.77); y Junior Adamu (Yuito Suzuki, m.46)

Goles: 1-0,m.22: Ernest Poku; 2-0, m.52: Edmond Tapsoba

Árbitro: Harm Osmers. Mostró tarjeta amarilla a Aleix Garcia del Bayer Leverkusen y expulsó por doble amarilla a Philipp Lienhart (m.74), del Friburgo.

encuentro de la octava jornada de la Bundesliga disputado en el estadio Bay Arena de Leverkusen ante unos 30.000 espectadores. EFE/ir