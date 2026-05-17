2-0. El hondureño Arriaga deja al Levante a un punto de la salvación y hunden al Mallorca

València – El Levante logró este domingo una victoria vital gracias a los goles de Carlos Espí y Kervin Arriaga para salir del descenso, aferrarse a la lucha por la permanencia y, a su vez, hundir a un rival directo como el Mallorca.

Los valencianos, más allá de otros resultados, se salvarán seguro si no pierden en la última jornada, mientras que el equipo balear necesitaría ganar pero también una carambola de resultados para seguir en Primera.

Ganar o ganar. Empatados a 39 puntos en el penúltimo y antepenúltimo puesto de LaLiga EA Sports, a ninguno de los dos equipos les valía otra cosa que no fueran los tres puntos. En ese duelo a todo o nada salió vencedor el Levante, que se aupa a la décimo quinta posición y deja al Mallorca penúltimo.

Bajo una fuerte lluvia y un gran ambiente en el que se mezclaban la esperanza, la ilusión y la tensión, Levante y Mallorca salieron con cautela. En los primeros minutos ninguno quería dar un paso en falso ni arriesgado.

El equipo de Luís Castro lo intentó con la constante presencia de Espí en el área en busca de un balón que poder rematar y con un centro-chut de Olasagasti que atrapó Leo Román, mientras que los de Demichelis tuvieron las mejores aproximaciones desde el saque de esquina, pero la defensa azulgrana estuvo atenta para cortar el peligro.

El tiempo corría sin ocasiones claras de peligro, con dos equipos tanteándose esperando su gran oportunidad y, por el camino, los levantinistas perdieron a Toljan por lesión, que fue sustituido por Nacho Pérez.

El equipo mallorquín tuvo la más clara con un remate de Samu Costa que despejó Ryan, pero esa gran oportunidad llegó en el minuto 32 tras un grave error del defensa David López en la salida de balón que no desperdició Espí, faro de la salvación que casi ha amarrado su equipo. El levantinista robó el balón en el borde del área y lo cruzó para poner el 1-0 aprovechando que Leo Román estaba fuera de posición.

Mientras el Ciutat entonaba el “sí se puede”, el Mallorca respondió rápidamente con testarazo de Luvumbo que sacó con una gran mano Ryan. El equipo bermellón avanzó líneas para ir a por el empate y Darder hizo volar a Ryan para sacar un potente chut lejano y mantener una victoria que, momentáneamente, sacaba al Levante del descenso.

Tras el descanso, Demichelis dio entrada a Javier Olaizola, hijo del mítico exjugador y exentrenador bermellón, por el señalado David López. El Mallorca salió en busca de la igualada, pero Ryan volvió a negársela al tapar un centro peligroso de Muriqi, mientras que el Levante lo intentó con un chut de Iván Romero que se marchó por poco.

Pese a que el equipo balear encerró al valenciano, los locales aguantaban sin apenas sufrimiento. El Mallorca no encontraba ni los espacios ni las oportunidades claras y, encima perdió a Valjent por lesión.

El Levante, aupado por su afición, rozó el gol en dos ocasiones con Espí. Cada vez se acercaba más y más a la meta de su rival y, en una de esas llegadas, Brugué y Mojica fueron expulsados con roja directa tras un enganchón entre ambos en el 85.

Dos minutos después, Arriaga marcó el 2-0 tras un córner para hacer enloquecer al estadio levantinista. Ya en el 96, Dela falló un penalti intrascendente para el devenir del partido.

Ficha técnica:

2 – Levante: Ryan, Toljan (Nacho Pérez, m.23), Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Olasagasti (Raghouber, m.92), Pablo Martínez, Arriaga, Iker Losada (Brugué, m.64), Iván Romero (Tundé, m.92) y Espí (Etta Eyong, m.92).

0 – Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent (Calatayud, m.68), David López (Olaitzola, m.46), Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes (Abdón, m.79), Pablo Torre (Virgili, m.61); Luvumbo (Asano, m.68) y Muriqi.

Goles: 1-0, m.32: Carlos Espí. 2-0, m.87: Arriaga.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego). Sacó tarjeta amarilla a Nacho Pérez (m.30), Ryan (m.78) por parte de los locales y expulsó a Brugué y Mojica en el minuto 83.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ciutat de València ante 22.958 espectadores. JS