2-0. Brandt y Beier mantienen al Dortmund en la pelea por la Bundesliga

Redacción deportes – Los goles de Julian Brandt y Maximilian Beier le dieron la victoria al Borussia Dortmund por 2-0 ante el Borussia Monchengladbach este viernes que permiten al equipo de Niko Kovac seguir en la pelea por el título de la Bundesliga.

Una ‘persecución’, tras quince jornadas disputadas, en la que el Dortmund se mantiene con 32 puntos en segunda posición, por los 29 del Leipzig (un partido menos), a seis del Bayern Múnich, líder en solitario.

Los del belga Vincent Kompany jugarán el domingo en casa del Heidenheim, mientras que el Dortmund no volverá a competir en Bundesliga hasta el próximo 9 de enero de 2026, en el feudo del Eintracht Fráncfort.

Ante el Monchengladbach, los chicos de Kovak salieron a morder desde el primer minuto, y se adjudicaron el control total del balón metiendo al rival en su área.

El balón circulaba rápido de lado a lado, y ese ritmo tan alto dio lugar al 1-0. Sule recibió en una posición cómoda en el costado derecho y mandó un centro preciso al lado contrario, donde apareció Brandt sin mucha oposición para abrir el marcador con una volea rasa cruzada.

La distancia pudo aumentar pero al Dortmund le faltó claridad en ataque, y desde el minuto 30 el Monchengladbach se estiró y empezó a hacer daño. Los de Kovak parecían más cansados de la cuenta y Neuhaus arrancó a comandar las operaciones de un cuadro visitante animado y a disposición de espacios para correr.

Una dinámica que se prolongó tras el descanso y que dejó ver a un Monchengladbach más controlador e intenso, aunque con problemas para conseguir tiros limpios a la meta local.

El acoso continuó hasta el final, pero entonces apareció Kobel para evitar el empate con paradas de mérito y dar aire a un Dortmund que además aprovechó para sentenciar el encuentro al contragolpe con el 2-0 de Beier, quien remató libre de marca desde dentro del área.

–Ficha técnica:

2 – Dortmund: Kobel; Sule, Can, Schlotterbeck; Ryerson (Couto, m.82), Nmecha, Gross (Sabitzer, m.71), Brandt (Chukwuemeka, m.71), Svensson; Guirassy (Fabio Silva, m.82), Adeyemi (Beier, m.60).

0 – Monchengladbach: Nicolas; Sander (Machino, m.80), Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt (Mohya, m.80), Netz; Neuhaus (Stoger, m.80), Reyna (Ranos, m.65), Tabakovic.

Goles: 1-0, m.11: Julian Brandt. 2-0, m.90+7: Maximilian Beier.

Árbitro: Sven Jablonski. Amonestó a Emre Can (m.53) y a Schlotterbeck (m.59) por parte del Dortmund y a Reitz por parte del Monchengladbach.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Bundesliga disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund. EFE