2-0. Barrios y Nico González dan el primer triunfo al Atlético en Liga

Madrid.- Un gol de Pablo Barrios en el minuto 9 y otro del debutante Nico González en el 51 dieron el triunfo al Atlético de Madrid ante el Villarreal (2-0) en el partido que enfrentó a ambos en el Metropolitano, de la cuarta jornada de la LaLiga EA Sports.

Barrios aprovechó un balón que le cedió Julián Alvarez dentro del área del Villarreal después de un error de Cardona en una cesión hacia atrás (m.9) y Nico González, debutante con los rojiblancos, firmó de cabeza el segundo en el minuto 51, tras un centro de Llorente.

El triunfo es el primero del Atlético en la Liga, que suma cinco puntos después de una victoria, dos empates y una derrota.EFE/ir