2-0. Abde y Vitor Roque dan en la segunda parte la primera victoria al Betis

Sevilla – Los goles del marroquí Ez Abde y del brasileño Vitor Roque (2-0), en el tramo final de la segunda parte, le dieron al Betis la primera victoria de LaLiga, después de que en esta quinta jornada se encontrara en el Villamarín con un Leganés bien plantado en la primera mitad pero que fue claramente superado por el rival en la segunda.

La parte negativa en verdiblanco fue la lesión del centrocampista portugués William Carvalho, ya que el medio luso hizo un mal apoyo con el pie derecho y al momento solicitó el cambio, hasta el punto de que abandonó el terreno de juego en camilla y obligó a su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, a hacer ingresar a Sergi Altimira en el minuto 25.

El equipo sevillano se presentó a este partido con la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo, después de dos empates y una derrota y el partido pendiente por disputar ante el Getafe, que lo recuperará el próximo miércoles en este mismo escenario.

Su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, sigue con varias ausencias significativas por lesión, como la de Isco, Bartra, Juanmi o Bakambu, y con su idea de no alinear de salida a los jugadores que llegan de convocatorias de selecciones nacionales.

Con ello, lo mas significativo en la alineación titular fue la presencia del joven delantero Assane Diao, que acompañó en la punta al argentino Chimy Ávila, con lo que quedó en el banquillo Aitor Ruibal.

El Leganés, por su parte, llegó a Sevilla en su reencuentro con la máxima categoría con un buen arranque liguero que le tenía con cinco puntos en la zona media de la tabla.

Su entrenador, Borja Jiménez, decidió este viernes que debutara oficialmente el delantero marfileño Sebastien Haller, la nueva estrella del equipo que llegó cedido por el Borussia Dortmund alemán al final del mercado y que se estrenó como goleador con los pepineros tras abrir la pasada semana el triunfo (0-3) en el amistoso disputado con el Fuenlabrada.

Los visitantes quisieron desde el inicio defender con el balón para no verse atosigado por el empuje de los locales, a quienes complicaron mucho sus acciones ofensivas y a los que también le dieron el primer susto del partido, cuando precisamente Haller cabeceó un centro al fondo de la portería, aunque el gol fue anulado por fuera de juego del marfileño.

Poco sucedió en el transcurso del partido hasta que en el minuto 38 el Betis gozó de su primera oportunidad para marcar, pero el meta exsevillista Juan Soriano le tapó bien los huecos al marroquí Ez Abde y así el partido se fue al descanso con empate.

En la segunda parte, la formación sevillana dio un paso adelante con transiciones más rápidas con las que intentar superar el entramado defensivo madrileño y así tuvo el control de balón y de las opciones de marcar.

El Leganés ya no tuvo la fluidez de la primera mitad, le duró muy poco el balón y no se acercó por las inmediaciones del meta portugués Riu Silva, con lo que pareció confiar en que pasaran los minutos sin que pasara demasiado, aunque no lo consiguió.

El premio a la insistencia local llegó a los 74 minutos en un pase desde la línea de fondo de Héctor Bellerín, que salió en este periodo junto al argentino Lo Celso y al brasileño Vitor Roque, y un remate cerca de la línea de gol de Ez Abde.

El conjunto pepinero no tuvo mas remedio de reaccionar y el Betis no perdonó a la contra para que el joven delantero Vitor Roque, que llega del Barcelona, lograra su primer gol como verdiblanco y cerrara el partido en el minuto 85.

– Ficha técnica:

2 – Betis: Rui Silva; Sabaly (Bellerín, m.62), Natan, Llorente, Perraud; Marc Roca, William Carvalho (Sergi Altimira, m.25); Fornals (Aitor Ruibal, m.87), Abde; Chimy Ávila (Lo Celso, m.62) y Assane Diao (Vitor Roque, 62).

0 – Leganés: Juan Soriano; Rosier, Jorge Sáenz (Nastasic, m.46), Sergio González, Javi Hernández, Franquesa (Tapia, m.61); Juan Cruz (Adriá Altimira, m.46), Neyou (Chicco, m.66), Darko Brasanac, Óscar Rodríguez (Cisse, m.61); y Haller.

Goles: 1-0, M.74: EZ Abde. 2-0, M.85: Victor Roque.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a los visitantes Juan Cruz (m.11) y Rosier (m.37) y al local Adrián San Miguel (m.41, en el banquillo).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Benito Villamarín ante 48,089 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Salas Tornero, vicepresidente del Betis en la década de los 70. El presidente del club sevillano, Ángel Haro, entregó también antes del choque una camiseta enmarcada al meta portugués Rui Silva por su centenar de partidos como verdiblanco. EFE