Cifra del día

170 mujeres

22 de septiembre de 2025

han sido asesinadas en el presente año en Honduras, confirmó el Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).