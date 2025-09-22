spot_imgspot_img
Cifra del día

170 mujeres

Por: Proceso Digital

han sido asesinadas en el presente año en Honduras, confirmó el Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

