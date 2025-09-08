spot_imgspot_img
Cifra del día

17 mil 500 millones 

Por: Proceso Digital

de dólares es el endeudamiento de Honduras, lamenta el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Sergio Zepeda quien asegura que sigue en aumento.

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024