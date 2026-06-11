162 cuerpos

Cifra del día162 cuerposPor: Proceso Digital10 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesCN aprueba reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica con sanciones severas a los hombres Usa 2026 - NoticiasSheinbaum da «cordial bienvenida» a Infantino en Palacio Nacional antes de la inauguración Usa 2026 - NoticiasDe los 80,824 del Azteca a los 43,036 de Toronto: así es el aforo de estadios del Mundial NacionalesCSJ deja sin valor y efecto memorándum que propicia registro de identidad de género en materia penal NacionalesFallece la chef y presentadora de televisión, Sandra Díaz del Valle