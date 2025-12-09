16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Niñas y Mujeres: un llamado a la acción

Tegucigalpa- Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se conmemoran los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Niñas y Mujeres, una iniciativa internacional que busca visibilizar todas las formas de violencia que enfrentan niñas y mujeres, concienciar sobre su impacto y promover acciones concretas desde la sociedad, las políticas públicas y los espacios comunitarios.

La World Health Organization (OMS), estima que casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Este 2025, se hace especial énfasis en visibilizar todas las formas de violencia contra niñas y mujeres, incluyendo las manifestaciones en espacios digitales, así como en promover respuestas efectivas desde políticas públicas, servicios especializados y acciones comunitarias

En Honduras el Centro de Derecho de Mujeres (CDM) registró 231 muertes violentas de mujeres y niñas en el 2024, incluyendo 29 víctimas eran menores de edad (entre 0 y 19 años).

Plan International Honduras implementa programas y proyectos orientados a promover prácticas de crianza positiva en la niñez, particularmente en las niñas, para prevenir la violencia. También trabajamos con grupos de niños y hombres para fomentar la solidaridad con la igualdad y equidad.

De igual forma, desarrollamos procesos formativos para potenciar el liderazgo de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con el fin de que aprendan a identificar signos de violencia. Las acciones de protección infantil han sido clave para reducir la vulnerabilidad frente a diversas formas de violencia, creando comunidades más seguras y resilientes.

Reafirmamos nuestro compromiso con cambios sostenibles que garanticen entornos seguros e igualitarios para niñas y adolescentes, trabajando con todos los sectores para que sus derechos sean respetados y su voz escuchada.

“Cada niña merece crecer en libertad, aprender, soñar y tomar decisiones sobre su propio futuro. Cuando sumamos esfuerzos, abrimos más caminos de oportunidad y protección para ellas”, expresó Karla Cueva, Representante de País de Plan International Honduras.

En el marco de los 16 Días de Activismo, Plan International también destaca la importancia de prevenir las Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas, una forma de violencia de la que pocas veces se habla pero que continúa afectando a miles de niñas en Honduras. Esta problemática limita gravemente sus oportunidades, interrumpe su educación, afecta su salud integral y profundiza ciclos de desigualdad y pobreza.

Para prevenir las Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas, Plan International implementa programas comunitarios, brinda apoyo directo a niñas y adolescentes, trabaja con familias y líderes comunitarios, fortalece el marco legal vigente y desarrolla campañas de sensibilización.