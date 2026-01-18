1,528 migrantes

Cifra del día1,528 migrantesPor: Proceso Digital17 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión hondureños han sido deportados en la primera quincena de 2026, el 93% desde Estados Unidos. Noticias recientes Al DíaChina pierde 3.4 millones de habitantes en 2025 ante otro récord negativo de la natalidad PolíticaDiputados electos piden al jefe de las FFAA iniciar el resguardo del CN NacionalesCopeco eleva a Alerta Amarilla tres departamentos del país InternacionalesCandidatos socialista y ultraderechista irán a la segunda vuelta en Portugal Deportes1-0. Senegal se corona en Marruecos en una final que roza el escándalo y condena a Brahim