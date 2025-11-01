15 privados de libertad se unen en matrimonio en emotiva ceremonia espiritual

Tegucigalpa – En un emotivo acto lleno de esperanza y fe, un total de 15 privados de libertad del Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario de Morocelí contrajeron matrimonio con sus respectivas parejas, en una ceremonia religiosa oficiada por el Pastor Osman Flores del Ministerio Casa de Restauración y Avivamiento de la zona.

El evento realizado en el interior del establecimiento penitenciario contó con la presencia de 75 familiares que ingresaron para acompañar a los recién casados en este importante momento de sus vidas.

Durante la ceremonia, se vivieron instantes de profunda reflexión, amor y reconciliación, resaltando la importancia de la unión familiar y la transformación personal dentro del proceso de rehabilitación.

Las autoridades penitenciarias destacaron que este tipo de actividades representan el compromiso institucional de promover valores, fortalecer los lazos afectivos y brindar oportunidades que contribuyan al desarrollo espiritual y emocional de los privados de libertad.

La celebración del matrimonio simboliza un acto de fe y una muestra del esfuerzo de los internos por reconstruir sus vidas y mantener el vínculo con sus seres queridos, reafirmando que la reinserción social comienza con la transformación desde el corazón. JS