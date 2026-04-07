15.92 % ejecución del Presupuesto

Cifra del día15.92 % ejecución del PresupuestoPor: Proceso Digital7 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesCancillería brinda asistencia para retorno de hondureños desde Dubái InternacionalesAlto comisionado de la ONU califica de «deleznables» las amenazas de Trump contra Irán Cultura y SociedadEl Louvre descubre a Martin Schongauer: una mirada inédita al artista que inspiró a Durero InternacionalesEl juez impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados NacionalesEn mayo inicia juicio contra agentes de la DIPAMPCO por delitos en perjuicio de ciudadano filipino