14 personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana, informa Vialidad y Transporte

Tegucigalpa- Al menos 14 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados durante el recién pasado fin de semana, según informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que reportó cerca de 130 incidencias a nivel nacional.

El portavoz de la institución, César Aguilar, señaló que nueve de las 14 personas fallecidas eran motociclistas, mientras que las demás víctimas correspondían a conductores de vehículos tipo turismo y pick-up.

Como parte de los operativos desarrollados en diferentes puntos del país, la DNVT decomisó más de 1,700 permisos de conducir por diversas infracciones a la normativa vial.

Aguilar detalló que 47 conductores fueron sancionados por manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, una de las principales causas de accidentes graves y mortales.

El portavoz también reportó el decomiso de 560 motocicletas cuyos conductores circulaban sin licencia, sin documentación que acreditara la propiedad del vehículo o incumpliendo requisitos de seguridad establecidos por la ley.

Entre las irregularidades detectadas figuran la ausencia de retrovisores, luces direccionales y modificaciones no permitidas como la instalación de bazucas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y adoptar una conducción responsable para reducir la cantidad de accidentes y víctimas en las carreteras hondureñas. AD