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14 duelos

USA 2026 - Cifra del día

Por:

EFE
EFE

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6 victorias han logrado tanto Argentina como España en sus 14 duelos, con dos empates.

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