Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios 14 duelos18 de julio de 2026USA 2026 - Cifra del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión 6 victorias han logrado tanto Argentina como España en sus 14 duelos, con dos empates. + noticiasMadonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encienden el descanso al estilo Super Bowl 19 de julio de 2026 Tom Cruise y Robbie Williams calientan la final del Mundial 19 de julio de 2026 España campeona del mundo al vencer por la mínima a Argentina 19 de julio de 2026 Trump llega a la final del Mundial: «Es difícil apostar contra Messi» 19 de julio de 2026 Sánchez apela al Mundial como vínculo de unión entre sociedades pese a las discrepancias 19 de julio de 2026