13 municipios de región trinacional del Trifinio mejorarán su gobernanza del agua para consolidar la paz

Copán Ruinas – Con la presencia de autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, hoy se realizó el lanzamiento oficial de la iniciativa Paz sin Fronteras: Promoviendo la Gobernanza Inclusiva en el Acceso y Uso del Recurso Hídrico para la consolidación de la paz en el trifinio.

– El proyecto, que es financiado por el Fondo para la consolidación de la paz del secretario general de Naciones Unidas (PBF, por sus siglas en inglés), fortalecerá la institucionalidad, empoderará comunidades e impulsará espacios de diálogo, prevención y transformación de conflictos relacionados a la gestión de los recursos hídricos.

Esta iniciativa busca promover mecanismos de paz vinculados a la gestión de los recursos hídricos en la estratégica región del Trifinio. Para lograrlo, se fortalecerán la institucionalidad, el diálogo y la gestión.

Este fortalecimiento se implementará desde un enfoque de género y derechos humanos, considerando siempre las necesidades específicas de la población a diferentes escalas, trabajando tanto a nivel trinacional como municipal y comunitario.

Durante sus dos años de duración, el proyecto contará con la colaboración y coordinación de instancias trinacionales clave tales como el Plan Trifinio (Comisión Trinacional y oficinas territoriales) y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL).

“Tener agua es tener salud y desarrollo para las comunidades así que estamos comprometidos en promover toda acción que proteja este recurso tan valioso”, manifestó Diana Herrera, designada presidencial de Honduras.

Esta amplia alianza se fortalece con la participación de actores gubernamentales y locales. En El Salvador, se cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la alcaldía de Chalatenango Norte. A su vez, en Guatemala se suma el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la municipalidad de Chiquimula.

Por su parte, la colaboración en Honduras incluye a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), así como alcaldías municipales involucradas.

La implementación del proyecto está a cargo de Naciones Unidas, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y cuenta con el financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), con una inversión total de USD 4.5 millones distribuido entre PNUD y FAO de los tres países.

Representante de Honduras, Guatemala, El Salvador y Naciones Unidas presentes en el evento.

“Este proyecto refleja el valor de la coordinación trinacional para transformar desafíos que trascienden fronteras en oportunidades para impulsar la paz y el desarrollo”, comentó el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, agregando que “con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, estas acciones nos permiten fortalecer la gobernanza, cohesión social y la estabilidad en la región junto a los Gobiernos del Trifinio”.

Municipios Beneficiados

La región del Trifinio es una unidad ecológica indivisible aunque dividida administrativamente entre tres países, lo que representa un desafío en el manejo de los recursos hídricos y dificulta la adaptabilidad al cambio climático. A estos retos ambientales se suma la necesidad de incluir la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre los recursos naturales de la zona.

Todas las acciones de la intervención se desarrollarán en municipios específicos, priorizados por su alta vulnerabilidad hídrica, y se centrarán en tres áreas principales:

● Institucionalizar espacios de diálogo inclusivos que permitan prevenir y gestionar conflictos en torno a la gestión de los recursos hídricos.

● Fortalecer la institucionalidad regional para mejorar la gestión de datos y el financiamiento relacionados con el agua.

● Empoderar a las comunidades para que puedan realizar una administración técnica y pacífica de sus recursos hídricos.

El municipio priorizado en El Salvador es Chalatenango Norte, en el departamento de Chalatenango; mientras que, en Guatemala, los municipios priorizados son Camotán, Jocotán, San Juan La Ermita y Olopa, y Chiquimula; en Honduras los municipios priorizados son Sinuapa, Santa Fe, Concepción y Ocotepeque (departamento de Ocotepeque); y en Copán Ruinas, Cabañas y Santa Rita (departamento de Copán).

“El municipio de Cabañas es uno de los más vulnerables del departamento de Copán, así que todo apoyo es bien recibido y estamos prestos a apoyar el proyecto,” explicó José Salazar, alcalde de Cabañas municipio de Copán.

Frente a la conflictividad existente, el proyecto promoverá la articulación de instancias trinacionales, fortalecimiento de espacios de diálogo inclusivo, el monitoreo y seguimiento de impactos diferenciados del manejo del recurso hídrico a través de un observatorio trinacional, y la implementación de pilotaje de soluciones innovadores de manejo de recursos hídricos: la finalidad es reducir las conflictividades a través del fortalecimiento de capital humano, social e institucional multinivel.

La clave de esta prevención será el uso de información oficial para tomar decisiones basadas en evidencia sobre la disponibilidad del agua. De esta manera, se busca reducir la especulación que a menudo alimenta los conflictos locales. Además, se fomentará el intercambio de conocimientos entre países.

Entre los principales resultados esperados se destaca la creación del Observatorio Trinacional del Agua, una plataforma que cumplirá una doble función: monitorear el estado de los recursos naturales del Trifinio y, a la vez, analizar y alertar sobre potenciales conflictos hídricos.

Y la formación técnica y equipamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y comunitarias locales con el objetivo de que puedan gestionar conflictos de baja intensidad y administrar proyectos piloto de forma autónoma. JS