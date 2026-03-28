13 lempiras

Cifra del día13 lempirasPor: Proceso Digital28 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión incrementará el queroseno, su nuevo valor será de 125.67 lempiras tras reportar una alza de 13.82 lempiras. Noticias recientes PolíticaSegún analista, queda ocho juicios políticos pendientes en el CN DeportesIlia Malinin sella en Praga su tercer título mundial consecutivo de patinaje artístico Deportes2-0: En el debut de Mano Menezes, Perú cae en París ante el campeón africano depuesto PolíticaDiputado Mejía critica proyecto de bacheo en carretera de Coyolito CalienteIdentifican a mujer encontrada en una calle solitaria en colonia de Comayagüela asesinada con saña