Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios 12 goles10 de junio de 2026USA 2026 - Cifra del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasEl papa habla con un niño peruano sobre el fútbol y lo equipara con el camino de la vida 10 de junio de 2026 El árbitro vetado por Estados Unidos es recibido como un héroe a su regreso a Somalia 10 de junio de 2026 Nueva York ofrece 500 entradas del Mundial a familias, personal de emergencia y militares 10 de junio de 2026 El avión de la selección francesa despega con destino a Boston rumbo a la tercera estrella 10 de junio de 2026 Sheinbaum evita aclarar dónde verá el partido inaugural del Mundial por las protestas 10 de junio de 2026