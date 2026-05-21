118 matanzas

Cifra del día118 matanzasPor: Proceso Digital21 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes FarándulaParques de Universal abrirán una casa del terror sobre la película ‘Sinners’ en EEUU EconomíaGeneradora Gatún celebra la confianza tras colocar un bono por 1.050 millones de dólares NacionalesOFRANEH pide que no se normalice la violencia tras masacre en Trujillo FarándulaEl fenómeno Bad Bunny llega a España: 600.000 entradas vendidas en Barcelona y Madrid NacionalesConadeh contabiliza 118 masacres en últimos 42 meses en Honduras