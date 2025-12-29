114-108. Los Celtics caen en Portland

Washington – Los Boston Celtics cayeron derrotados este domingo en Portland por 114-108 frente a los Trail Blazers, a pesar de los 37 puntos anotados por Jaylen Brown, autor de 30 o más puntos en cada partido disputado este mes de diciembre.

Brown promedia 32,6 puntos en los nueve partidos que ha jugado en diciembre y tiene, contra todo pronóstico, a los Celtics (19-12) terceros en la Conferencia Este. A la espera aún de Jason Tatum, su mejor jugador, lesionado en el tendón de aquiles.

Hoy, en Portland, los Trail Blazers (13-19) cortaron la miniracha de cuatro victorias con la que llegaban los Celtics.

Shaedon Sharpe anotó 26 puntos para los Blazers, Deni Avdija un doble-doble con 24 puntos y 10 asistencias, mientras que Donovan Clingan firmó otro doble-doble con 18 puntos y 18 rebotes. Toumani Camara aportó otros 20 puntos a la cuenta de Portland.

Para Boston, además de los 37 puntos de Brown, el ‘rookie’ español Hugo González volvió a jugar más de 30 minutos, aportando 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos.

También jugó este domingo el otro español en la NBA, el canario Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies.

Los Grizzlies (15-17) también perdieron, en su caso en Washington ante los Wizards (7-23) por 116-112. Fue la primera vez esta temporada que los Wizards suman dos victorias seguidas.

Aldama, titular con los Grizzlies, firmó un doble-doble con 13 puntos, 10 rebotes, 4 robos y 3 asistencias en algo más de 35 minutos en pista.