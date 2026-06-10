112 muertes violentas de mujeres

Cifra del día112 muertes violentas de mujeresPor: Proceso Digital9 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión reporta el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) durante el 2026. Noticias recientes Cifra del día$ 15,852 millones Frase del día«Lo único que pido es que se haga justicia, que no lo vayan a sacar a los pocos días. No mató a un perro,... Ciencia y TecnologíaEl equilibrio entre humanidad e IA marca el futuro del turismo para las voces de ConX MetrópoliBanpaís celebró intercambio de vistas de álbum mundialista del 2026 DeportesRaúl Jiménez regresa al Wolwerhampton